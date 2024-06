Al Baretti di Mondovì in scena lo spettacolo di danza "Spotlight"

Spotlight è il titolo dello spettacolo di danza che andrà in scena il 23 giugno alle ore 20.00 presso il Teatro Baretti di Mondovì.

Ideato, scritto e diretto da Sara Armando, con le coreografie della stessa ed interpretato dalle ragazze del Wonderwall Project, è uno show “POP” nel vero senso della parola perché per tutti, grandi e piccini, vi farà ridere, sognare, emozionare e perché no riflettere…

Il messaggio che vuole passare è di avere consapevolezza e fiducia in noi, di non smettere di credere, perché tutto è possibile e non è mai troppo tardi, anzi, le cose accadono sempre per un motivo e nei tempi giusti, anche quando non sembra.

Qual è il nostro obiettivo, il desiderio autentico dell’anima, il famoso Ikigai?

Ecco, scoperto questo avanti tutta con impegno, dedizione, costanza e tanto tanto amore, ma anche quella leggerezza che ci da la sicurezza che tutto ciò che deve, accadrà.

SINOSSI: Fin da piccola aveva immaginato di avere successo, essere sotto le luci della ribalta ed arrivare a più persone possibili. Era una bambina entusiasta, sempre gioiosa e grata perché vedeva la bellezza del mondo e voleva mostrarla a tutti portando luce dove non c’era.

Crescendo poi, Chiara dimentica il suo perché, smette di seguire il suo Daimon e perde la fiducia in sè, così, la vita la porta esattamente dove sono i suoi limiti.

La sua bambina interiore però non aveva rinunciato a loro e…dopo uno strano sogno, inizia a far sentire la sua voce sempre più forte. Da quel momento, grazie al suo aiuto, la nostra protagonista comincia il cammino che la porterà alla realizzazione più grande: quella del suo se’ superiore e dei suoi talenti.

QUANDO: 23 giugno ore 20.00

DOVE : Teatro Baretti di Mondovi

BIGLIETTI: 10 euro intero 6 euro ridotti (sotto i 6 anni)

Per info e prenotazioni

3803280556