Mondovì: il Comune lancia due concorsi pubblici per quattro posti a tempo indeterminato

Il Comune di Mondovì ha pubblicato sul Portale Unico del Reclutamento nella giornata di oggi, martedì 18 giugno 2024, due differenti concorsi pubblici per la copertura di quattro posti a tempo pieno e indeterminato. In particolare, il bando numero 125 in forma associata e per soli esami è finalizzato all’individuazione di tre posti di “Istruttore amministrativo” (Area degli Istruttori del CCNL 16/11/2022), uno presso il Comune di Mondovì e due presso il Consorzio per i Servizi Socio-Assistenziali del Monregalese (CSSM). Il bando numero 126 per soli esami, viceversa, intende individuare un posto di “Istruttore direttivo tecnico” (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione del CCNL 16/11/2022) da assegnare al Dipartimento Lavori pubblici.



La domanda di partecipazione ad entrambi i concorsi dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso (18 giugno, ndr) mediante la compilazione dell’apposito modulo online disponibile sul Portale unico del reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica “inPA”, raggiungibile dall’indirizzo https://www.inpa.gov.it.



Entrambi i bandi sono consultabili sul sito internet comunale nella sezione “Amministrazione trasparente” (sottosezione Bandi di concorso), nonché sul portale della Funzione pubblica “inPA”. Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Risorse Umane del Comune di Mondovì al numero 0174559217.