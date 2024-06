Sinfonie di inizio estate a Borgo con il Coro Polifonico Monserrato

Un incontro tra generei, artisti, musicisti e culture. È questa la filosofia alla base della Festa Europea della Musica, nata in Francia nel 1981-82, grazie all'intuizione tre figure carismatiche di Christian Dupavillon, architetto e amico del Ministro della Cultura; Maurice Fleuret, critico musicale e neo Direttore della Musica; e Jack Lang, nuovo capo della Rue de Valois.

Une festa per tutti i generi musicali, capace di unire e di fare comunità che si è diffusa in tutta Europa e che, in Provincia di Cuneo, venerdì 21 giugno, giorno del Solstizio d'estate, vedrà esibirsi anche il Coro Polifonico Monserrato con un concerto all'aperto, dedicato alle colonne sonore dei film più celebri come "Colazione da Tiffany" e dei cartoni animati Disney con la direzione del maestro Fabio Quaranta e al pianoforte Giorgio Macagno.

"Abbiamo lavorato molto per individuare i brani più celebri e noti della storia del grande cinema e dei cartoni animati Disney - spiega il maestro Fabio Quaranta - adattandoli a un coro polifonico a quattro voci. Il pubblico potrà riconoscere le note dei brani di Ennio Morricone, ma anche quelle melodie che hanno accompagnato l'infanzia di molti di noi, e che continuano ad accompagnare quella dei ragazzi di oggi. Nella parte finale del concerto, poi, renderemo anche omaggio a Fabrizio De André, ricordando il suo surrealismo popolare e le sue ballate".

Il concerto, organizzato dal Coro Polifonico Monserrato, dall'associazione Santuario di Monserrato e dai volontari AIB (Anti Incendi Boschivi) di Borgo, con il patrocinio del Comune, si terrà nella cornice di piazza IV Novembre con inizio alle 21. In caso di maltempo l'evento sarà nel salone consigliare del Comune di Borgo San Dalmazzo.