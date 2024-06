Regalare una stella: le occasioni giuste (e come farlo)

Dalla proposta di matrimonio alla nascita di un figlio, passando per diciottesimi e lauree: scopriamo i momenti ideali per regalare una stella.

Quando e a chi regalare una stella, un dono dal grande valore simbolico

Come per ogni altro tipo di regalo non ci sono regole precise: si può stupire il proprio partner in un giorno qualunque dell’anno regalandogli una stella che gli ricordi quanto luminoso è il proprio rapporto, ma sempre più di tendenza è anche donare una stella a persone conosciute sul lavoro o durante il proprio percorso di studi per cui si prova stima e gratitudine. Considerato che si tratta di un regalo con un alto valore simbolico, però, rinominare una stella è qualcosa da fare nelle occasioni più importanti. Quelli in cui ci si fidanza ufficialmente, si va a vivere insieme, si decide di sposarsi sono momenti perfetti per esempio per regalare una stella al partner: è un modo per suggellare il proprio legame con qualcosa che duri per sempre, proprio come si spera succeda al proprio amore. Molte coppie decidono di acquistare una stella e rinominarla quando scoprono di aspettare il primo bambino o alla nascita di ogni figlio: l’idea è romantica per vedere crescere man mano, anche in cielo e tra le costellazioni, la propria famiglia. Ci sono anche genitori che dedicano una stella ai figli quando questi raggiungono traguardi importanti come il diploma, la laurea, il primo contratto a tempo indeterminato. Alcune famiglie scelgono un astro e lo dedicano ai nonni o altri familiari che non ci sono più, in modo da tenerne sempre in vita la memoria, e non è raro che qualcosa di simile avvenga per cani, gatti e altri animali domestici a cui sono dedicati molti astri. Come in parte si accennava, però, regalare una stella è una pratica sempre più in voga anche al di fuori delle relazioni di coppia e dell’ambito familiare: sul lavoro si può scegliere di dedicare una stella al proprio mentore o a un collega verso cui si prova particolare stima e gratitudine. Tra amici acquistare un astro e ribattezzarlo è una scelta sempre più comune in alternativa ai soliti regali di gruppo per compleanni, onomastici, eccetera.

Come regalare una stella