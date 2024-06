Vacanze estive attive in Alto Adige? Scegliete l’Alta Badia

Se siete amanti delle vacanze attive, l’Alto Adige è la destinazione che sicuramente fa per voi. In questo territorio che molti considerano come una sorta di gigantesco centro benessere a cielo aperto è infatti possibile praticare moltissime attività estive: escursionismo, trekking, jogging, alpinismo, ciclismo, mountain bike, golf, rafting, canyoning, parapendio ecc.

L’Alto Adige però è anche un territorio che offre moltissimo dal punto di vista storico, artistico, culturale ed enogastronomico, per non parlare della sua spiccata vocazione turistica; sono moltissimi gli eventi, le sagre paesane e le manifestazioni che vengono organizzate. Insomma, se cercate una vacanza da sogno l’Alto Adige è ciò che fa per voi.

Dove recarsi in Alto Adige?

Fra le tante zone meravigliose dell’Alto Adige, una menzione particolare va sicuramente alla Val Badia, una valle trasversale della Val Pusteria dove scorre il Rio Gadera (il nome tedesco della valle è Gadertal); ha il suo inizio presso San Lorenzo di Sebato e termina a monte al passo Campolongo.

La Val Badia è un vero angolo di paradiso, sia d’inverno che in estate e quindi il nostro consiglio è quello di prenotare presso lo splendido hotel La Villa in Alta Badia , il Dolomites Hotel Savoy, un 4 stelle che sicuramente non deluderà le vostre aspettative. A vostra disposizione avrete camere e suite ampie e confortevoli, elegante sala da pranzo, bar, enoteca, garage sotterraneo (a pagamento), stazione di ricarica per le auto elettriche, noleggio e-bike, un’oasi benessere con sala fitness, vari tipi di sauna, bagno turco, piscina riscaldata, vasca idromassaggio, percorso Kneipp, docce emozionali, solarium, aree relax ecc.

Attività estive in Alta Badia

L’Alta Badia è il regno degli sciatori in inverno, ma in estate non è da meno. Chi ama l’escursionismo non resterà certamente deluso perché sono davvero moltissimi i percorsi della rete escursionistica di questa splendida valle. Ci sono itinerari molto variegati con gradi di difficoltà diversi e quindi ognuno potrà scegliere quelli più adatti al proprio livello di preparazione fisica.

Non è sicuramente da meno l’offerta per chi ama le due ruote; l’area ciclabile dell’Alta Badia, circondata dalle vette delle Dolomiti, è piuttosto estesa e si trova tra i 1.300 e i 2.000 m sul livello del mare. Moltissimi sono i percorsi e i trail dove è possibile divertirsi. Per coloro che sono meno allenati è possibile anche evitare i tratti più duri sfruttando i vari impianti di risalita. In alternativa si può noleggiare un’e-bike in quota e lasciarla poi a valle.

Se invece amate l’equitazione potrete recarvi a Badia, non molto lontano dal vostro hotel, dove si trova un maneggio che offre l’opportunità di scoprire l’Alta Badia in sella a un cavallo.

Qualora il vostro sport preferito sia il golf, siete fortunati perché a Corvara in Badia, a pochi minuti da La Villa, troverete il Golf Club Alta Badia; qui c’è un campo da golf a 9 buche ubicato ai piedi del Sassongher e del Massiccio del Sella a circa 1.700 m di altitudine.

Insomma, come potete vedere non mancano le occasioni per trascorrere una vacanza all’insegna del divertimento in un territorio che offre panorami mozzafiato in ogni angolo.