Ai Giardini Fresia di Cuneo letture per bambini e musica "Post Punkdemica"

Al via da sabato 15 giugno la nuova rassegna di eventi – dedicata sia agli adulti che ai bambini – ospitata dai giardini Fresia di Cuneo: a organizzarla il comitato di quartiere Centro storico, con l’intenzione di ridare vita a una delle zone, negli anni, più discusse e problematiche della città capoluogo.



Il programma di eventi coprirà i weekend da sabato 15 giugno al 5 ottobre prossimo.



Di seguito gli appuntamenti, che potranno essere soggetti a variazioni date specialmente le condizioni meteo:



SABATO 15 GIUGNO 2024 - ore 16.45 - Giardini Fresia Cuneo

LABORATORIO DI LETTURA PER BAMBINI “Un Giardino da favola”

Libreria Senza Polvere

per bambini dai 3 ai 5 anni

durata 1 ora



VENERDI 21 GIUGNO 2024 - ore 18.00 - Giardini Fresia

CONCERTO DI MUSICA POPOLARE “Benvenuta estate”

Santemo Group di Santa Margherita



VENERDI 28 GIUGNO 2024 - ore 16.30 - Giardini Fresia Cuneo

LABORATORIO IN LINGUA INGLESE “Let’s fly a kite”

B-International Service

per bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni

durata 1 ora e 30 minuti



SABATO 06 LUGLIO 2024 - ore 16.45 - Giardini Fresia Cuneo

LABORATORIO DI LETTURA PER BAMBINI “Un Giardino da favole”

Libreria Senza Polvere

per bambini dai 6 ai 9 anni

durata 1 ora



VENERDI 19 LUGLIO 2024 - dalle 18.00 alle 20.00 - Giardini Fresia Cuneo

CONCERTO “Post Punkdemic Chill” 29/08-01/09 Mirabilia



VENERDI 06 SETTEMBRE 2024 - dalle 18.00 alle 20.00 - Giardini Fresia Cuneo

CONCERTO “Post Punkdemic Chill”



VENERDI 13 SETTEMBRE 2024 - ore 16.30 - Giardini Fresia Cuneo

LABORATORIO IN LINGUA INGLESE “Let’s fly a kite”

B-International Service

per bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni

durata 1 ora e 30 minuti



VENERDI 27 SETTEMBRE 2024 ore 16.45 - Giardini Fresia Cuneo

SPORT PER BAMBINI “Aster cheer open gym” ASD Aster Cheer



SABATO 28 SETTEMBRE 2024 ore 8.30 - Giardini Fresia Cuneo

CICLOTURISMO e MTB “Oktober Bike Fest” Valle Stura Outdoor



VENERDI 04 OTTOBRE 2024 - dalle 18.00 alle 20.00 - Giardini Fresia Cuneo

CONCERTO “Post Punkdemic Chill”



SABATO 5 OTTOBRE 2024 ore 16.30 - Giardini Fresia Cuneo

GIOCHI E MAGIA PER BAMBINI “Bimbifelici”

Un pomeriggio di Magia e Giochi con Mago Trinchetto