Nuovi televisori in arrivo al day hospital di Oncologia del Carle di Cuneo

La famiglia Magnaldi ha donato, in memoria di Marzio, 5 televisori per il day hospital di Oncologia dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle: un gesto di affetto e di riconoscenza per le cure prestate da parte di un’équipe della quale Marzio metteva in luce, chiamandoli “I miei Angeli”, le doti umane e professionali.



Alla consegna erano presenti il direttore della struttura Gianmauro Numico, il coordinatore del day hospital oncologico Remo Galaverna e il direttore sanitario di Azienda Giuseppe Coletta. “C’era l’esigenza di migliorare il comfort - dice Numico - e i signori Magnaldi si sono offerti. Li ringrazio molto, sarà un modo ulteriore per tenere viva la memoria di Marzio che è sempre presente a tutti noi”.



Coletta: “Sono grato anch’io per questa bella testimonianza di vicinanza. In effetti questo è un reparto che sa trasmettere calore umano in mezzo alla sofferenza”.