A Ceva un concerto di ottoni a sostegno di Auser

A Ceva un serata speciale: il concerto degli Ottoni, organizzato dal Lions e dal Leo Club Mondovì Monregalese per solidarietà, per il sostegno ad AUSER, che svolge un ruolo fondamentale sul territorio, offrendo assistenza a chi è più fragile.

Il presidente Carlo Allena ha evidenziato: “Il Lions Club International è la più grande organizzazione umanitaria al mondo. I soci sono uomini e donne che offrono il proprio tempo dedicandosi al servizio della propria comunità e a cause umanitarie. Questo evento è proprio la dimostrazione di che cosa fanno i Lions. Le note del gruppo degli Ottoni hanno permesso questa raccolta fondi. Ringrazio il socio Gianluigi Delforno e tutto il gruppo per la loro generosità per esibirsi a titolo gratuito. Un ringraziamento ai responsabili della Brenta, per aver messo a disposizione a titolo gratuito la sala, dimostrando ancora una volta la sensibilità verso le iniziative sociali.”