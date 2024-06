UNVS & AIDO uniti dal motto "+ Sport + Vita": grande successo per la 14^edizione del Trofeo Carretti

Sì è svolta nello scorso fine settimana a Bra in Frazione San Michele l'edizione numero 14 del Trofeo di pallacanestro Memorial Andrea e Paolo Caretti per una due giorni dove a vincere non è stato solo un sano agonismo, ma la bellezza dello stare insieme.

Ecco allora che con una precisa e ferma volontà di divertirsi, quattro formazioni di Bra, Genova e Torino son scese in campo dando evidenza d'indubbia capacità tecnica espressa sempre con un sorriso utile occasione per azioni spettacolari ammirata dai tanti giovani presenti all'area verde "Mario Garino".

Da sempre il ritrovo sportivo messo in campo dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione "Angiolina Costantino" in sinergia con AIDO Sezione Provinciale di Cuneo e Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero è sì momento di ritrovo di tante eccellenze della "palla a spicchi", ma soprattutto un occasione di far festa nel ricordo di tanti amici, in primis Andrea e Paolo Caretti a cui è dedicato il memorial, ma anche Andrea Burdese e Riccardo Bigone - afferma il Presidente Giuseppe Gandino che prosegue - "Quest'anno abbiamo voluto in particolare dedicare l'iniziativa ad un fedelissimo del ritrovo cestistico braidese: Dario "Ciccio" Tissoni prematuramente scomparso".

Presenti alla manifestazione il Sindaco Gianni Fogliato, i Consiglieri Comunali Luciano Messa ed Ettore Sanino unitamente al Fiduciario CONI Piemonte Paolo Barbero, al Delegato Regionale UNVS Piemonte e Valle d'Aosta Marco Sgarbi ed al campione di basket Alex "Pichi autorità che hanno onorato con la presenza lo storico evento mettendo al collo della formazione dell'UNVS la medaglia di maggior valore e peso per essersi aggiudicato il quadrangolare.

Nel corso delle premiazioni è stato consegnato il Distintivo d'Onore, benemerenza UNVS Nazionale assegnata per il 2024 al Vice Presidente Paola Ballocco per indiscusse capacità dirigenti e per il tanto lavoro profuso a favore dell'associazione. Un particolare riconoscimento anche a Matteo Cravero, già professionista del ciclismo e corridore del Giro d'Italia, per il tanto impegno dedicato al territorio braidese a favore dello sport e dell'attività giovanile.

"Come AIDO siamo davvero contenti di aver collaborato alla riuscita del bel momento di aggregazione e sana condivisione ed unione" - conclude Gianfranco Vergnano, già dirigente UNVS e CONI, da tempo impegnato nel mondo del volontariato che aggiunge - "Le sinergie con il mondo dello sport son assolutamente utili e preziose per promuovere, informare, sensibilizzare alla prevenzione ed alla cultura della donazione di organi, tessuti e cellule: mai come quest'anno siamo riusciti a raccogliere numerose adesioni sull'onda del motto "+ Sport + Vita" per un'edizione del Caretti di autentico successo!

"Per il 2025 già fissate le date della 15.ma edizione: sarà il 14 e 15 Giugno...un appuntamento di sport e spettacolo assolutamente da non perdere!