Bruno Baudissone festeggia 60 anni di vita musicale a Briaglia

Sabato 29 giugno alle ore 15.30, nella Biblioteca parrocchiale “G. Tomatis” di Briaglia (piazza della Chiesa), si terrà un incontro con Bruno Baudissone, che presenterà e farà ascoltare un’antologia di sue canzoni e melodie, soffermandosi su ricordi, aneddoti e curiosità. Avendo scritto la sua prima canzone nel 1964, all’età di 16 anni, Baudissone festeggia i 60 anni di attività musicale, durante i quali ha collaborato con note personalità come Carlo Dapporto, Arturo Testa, Gabriela Cegolea, Mario Piovano, Secondo Gallizio (dei Langaroli), Nando Francia, Mario Battaini, Luisella Guidetti, Margherita Fumero e Raf Cristiano. Nella seconda parte dell’incontro il tenore Michelangelo Pepino, che da anni collabora con Baudissone, canterà alcune delle canzoni in programma.

La direttrice della biblioteca, Tiziana Poggio, e il parroco don Giangi Olivero intendono con questo nuovo appuntamento far meglio conoscere ai briagliesi e al pubblico del monregalese una figura che, a suo modo, ha caratterizzato il mondo della musica leggera – in particolare in ambito piemontese e specificatamente langarolo – con brani musicati su testi italiani, piemontesi, genovesi e veneziani. L’ingresso, come per tutti gli eventi organizzati dalla biblioteca, è libero, oltre che gradito. (r.p.g.)