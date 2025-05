Bastia Mondovì, oltre 1 milione di euro per il consolidamento del ponte sul Tanaro, i commercianti chiedono di posticipare l'intervento

Sono pronti a partire i lavori per il ripristino strutturale e consolidamento del ponte sul Tanaro sulla strada provinciale 12 nel Comune di Bastia Mondovì.

Per realizzare l’intervento è prevista una spesa complessiva di 1.177.648 euro, di cui 832 mila per lavori (comprensivi di 39 mila euro per oneri speciali della sicurezza) e 345.648 per somme a disposizione dell’amministrazione, grazie a fondi ministeriali.

Le lavorazioni comporteranno, però, la chiusura alla viabilità per un periodo di circa due mesi. Ed è proprio la tempistica ad aver messo in allarme i comuni che insistono sull'asse viario della provinciale 12: Bastia, Niella Tanaro e Cigliè. La preoccupazione maggiore, raccolta dai sindaci, è relativa ai disagi che la chiusura comporterà in particolare ai commercianti nel periodo estivo, quello certamente più redditizio, grazie alla presenza di turisti.

Così, lo scorso lunedì 19 maggio, una delegazione di commercianti ha incontrato il sindaco Francesco Rocca, insieme ai colleghi amministratori Adriano Ferrero e Gian Mario Mina, per chiedere che i lavori vengano posticipati alla fine dell'estate.

L'INTERVENTO

I lavori prevedono l’asportazione del cemento armato nelle porzioni maggiormente danneggiate del ponte, in modo da risanaresolette, travi, traversi e pulvini, ma anche muri, pilastri e spalle dell'infrastruttura.

L'intervento prevede anche la pulizia e il ripristino delle armature corrose, il trattamento protettivo delle superfici di intradosso delle solette per la protezione contro le aggressioni chimiche (sali, cloruri, solfati ecc.) e il trattamento protettivo delle superfici in cemento, la sostituzione dei giunti di dilatazione ammalorati, oltre alla realizzazione degli scarichi delle acque piovane, l’impermeabilizzazione dell’impalcato, il ripristino della pavimentazione e infine la sostituzione dei parapetti laterali.

Il cantiere, affidato alla Coinge Snc di Bastia Mondovì, non ha potuto essere avviato prima a causa della chiusura della provinciale 313 di Pascomonti, chiusa al traffico per i lavori al viadotto "Cento" dell'autostrada e riaperta lo scorso 15 maggio.

"L'intervento in questione è particolarmente rilevante non solo dal punto di vista economico – dichiara al riguardo il consigliere provinciale delegato Pietro Danna – perché riguarda un ponte molto sensibile sia per il traffico veicolare ordinario che per quello pesante, che interessa molte imprese del territorio. L’attenzione della Amministrazione Provinciale relativamente alla manutenzione dei nostri ponti è molto alta, siamo consapevoli del disagio che comporterà la chiusura di questo tratto di provinciale, ma spostare i lavori a settembre-ottobre potrebbe far accumulare ritardi al cantiere a causa delle condizioni meteo certamente più svavorevoli dei mesi estivi; inoltre potrebbe anche creare turbative rispetto alle manifestazioni, come la Festa dell'Uva e del vino, che si svolgono in quel periodo. Purtroppo non è stato possibile avviare prima i lavori perché si attendeva la riapertura della strada per Pascomonti, chiusa a causa dei lavori sull'Autostrada A6. Ci confronteremo nei prossimi giorni con l'amministrazione comunale, con i commercianti e i cittadini, cui chiediamo massima comprensione per un intervento che è importante per la sicurezza del territorio".

"Siamo consapevoli che ci saranno dei disagi per la chiusura della provinciale - spiega il sindaco, Francesco Rocca -, non essendo un intervento di competenza diretta del Comune abbiamo fatto da tramite per organizzare una serata di incontro con la Provincia, cittadini e commercianti, in modo che possa essere illustrato il progetto".

In questo senso, lunedì 26 maggio alle 20,30, nei locali della biblioteca civica, si terrà un incontro informativo, aperto a tutti, con gli esercenti di zona, il Comune di Bastia e la Provincia di Cuneo, Ente appaltante, durante la quale i tecnici della Provincia e gli amministratori provinciali spiegheranno le caratteristiche dell'intervento che causerà la chiusura della strada Sp 12.