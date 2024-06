Cuneo, aperte le candidature per le nomine in Acda e scuole materne di San Rocco Castgnaretta e San Benigno

La Sindaca rende noto che deve essere effettuata la nomina di rappresentanti dell'Amministrazione Comunale negli Enti ed Istituzioni di seguito elencati:

A.C.D.A. – AZIENDA CUNEESE DELL’ACQUA SpA

proposta di 1 rappresentante nel Consiglio di Amministrazione

proposta di 1 rappresentante nel Collegio Sindacale

SCUOLA MATERNA CONIUGI AUTRETTI – SAN ROCCO CASTAGNARETTA

nomina di 1 rappresentante nel Consiglio di Amministrazione

SCUOLA MATERNA NON STATALE “CAN. COMETTO” SAN BENIGNO

nomina di 1 rappresentante nel Consiglio Direttivo



Le domande di candidatura devono essere rivolte alla Sindaca e pervenire al Comune entro le ore 12 del 1° luglio 2024 a mezzo posta, con consegna a mano, oppure mediante PEC all'indirizzo: protocollo.comune.cuneo@legalmail.it. Le domande pervenute dopo tale data non saranno prese in considerazione. Per consultare il bando completo e per scaricare gli allegati alla domanda di candidatura è possibile consultare l’apposita pagina del sito del Comune di Cuneo: https://www.comune.cuneo.it/attivita-promozionali-e-produttive/segreteria-del-sindaco/bandi-di-nomina-per-rappresentanze.html.