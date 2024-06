Riforma dei tecnici-professionali, l'istituto Bonelli di Cuneo scrive al Ministro Giuseppe Valditara

Al termine dell’ultimo collegio docenti del 18 giugno, la gran parte dei docenti presenti ha sottoscritto una lettera/documento che sarà inviata Ministro dell’Istruzione e del Merito, On. Giuseppe Valditara, ai componenti della VII Commissione (Cultura, Scienza, Istruzione), ai membri del Consiglio Superiore Pubblica Istruzione (tra l’altro, eletti da poco) e alle più importanti sigle di rappresentanza sindacale nazionale.

Proposto dal Polo Tecnico di Adria (Ro), il documento ha fatto presto il giro dei collegi docenti degli istituti tecnici nazionali ed è stato largamente condiviso e sottoscritto. Il focus: il ddl A.C. 1691 che, in soldoni, equipara la formazione tecnica a quella professionale, nonostante i due percorsi, entrambi meritevoli per gli obiettivi che perseguono, siano fortemente peculiari e non assimilabili. Questo assioma facile facile dell’equiparazione fra formazione tecnica e professionale rischia di confondere le idee degli studenti e delle famiglie e di abbassare il livello di preparazione dei diplomandi tecnici.

Il collegio docenti del Bonelli si dimostra ancora una volta responsabile e attento alle scelte didattiche (del suo collegio, ma non solo) per rispondere appieno alle richieste degli studenti e delle famiglie che scelgono consapevolmente l’istruzione tecnica e non “altro”.

A questo link, il testo della lettera e il percorso legislativo dalla sua nascita allo stato delle cose:

https://cesp-cobas-veneto.eu/2024/05/01/riforma-dei-tecnici-professionali-proposta/