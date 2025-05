“Giornate dei Giardini delle Essenze”: un weekend all’insegna della bellezza e della natura

“Essenza del Territorio”, promosso dall’associazione “Le Terre dei Savoia” e dall’associazione “Conservare per Innovare”, è un progetto che vuole unire il patrimonio artistico e architettonico al patrimonio naturalistico, dando visibilità e rendendo maggiormente fruibili le bellezze che arricchiscono il panorama urbano dei centri cittadini e dei piccoli borghi. All’interno di questa cornice, la quarta edizione della “Giornata dei Giardini delle Essenze” vuole avvicinare il pubblico alle eccellenze di un territorio che, da sempre, si contraddistingue per produzioni ortofrutticole e per le peculiarità delle erbe aromatiche e dei fiori eduli. Il 7 e l’8 giugno la manifestazione coinvolgerà tredici luoghi dislocati tra dodici Comuni delle province di Cuneo e di Asti.

Un’iniziativa che anche quest’anno si svolgerà in concomitanza con “Appuntamento in Giardino”, la celebre manifestazione nazionale promossa dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia (a cui le “Terre dei Savoia” hanno aderito proprio attraverso la Rete dei Giardini delle Essenze). “Appuntamento in Giardino”, inoltre, assume anche una connotazione sovranazionale, nello specifico guardando Oltralpe, dispiegandosi in contemporanea a “Rendez-vous aux Jardins”, un evento ideato dal ministero della Cultura francese che oggi coinvolge gran parte dei Paesi europei e che, nell’ottica de Le Terre dei Savoia, conferma e rafforza un legame già sancito e portato avanti con i progetti transfrontalieri. Nove i giardini ufficialmente rientranti nella rete dei Giardini delle Essenze, a cui nell’edizione 2025 si aggiungono per la prima volta altri 4 parchi urbani (Castagnole delle Lanze, Sale San Giovanni, Salmour e Trinità). Il legame con la rete territoriale si rafforza nel segno della bellezza, della cultura e dell’ambiente, in una rete costellata di eccellenze.

L’intero programma è anche consultabile al seguente link: https://qr.link/Y7MiI4.

Bene Vagienna - Orto Romano

Sabato 7 giugno alle 15.30 e alle 17.00, visite guidate all’Orto e ai vicini scavi di Augusta Bagiennorum; alle 15.00 e alle 17.00, laboratorio “Che sassi”; a partire dalle 19.30, ancora, aperitivo “L’Augusta al tramonto” (attività a pagamento). Domenica 8 giugno alle 10.00, 11.30, 14.00, 15.30 e 17.00 visite guidate all’Orto e ai vicini scavi di Augusta Bagiennorum; alle 10.30, alle 12.00, alle 14.30 e alle 17.00, laboratorio “Che sassi”. Informazioni e prenotazioni allo 0171.261467.

Cavallermaggiore - Giardino del Priorato, Orto Tintorio e Giardino dei Semplici

Sabato 7 giugno visita libera ai giardini dalle 15.00 alle 18.30. Domenica 8 giugno visita libera ai giardini dalle 10.00 alle 18.30 con l’apertura della vicina Biblioteca Civica dalle 10.30 alle 12.00 e visita guidata alla chiesa di San Pietro dalle 10.30 alle 12.00.

Cherasco - Antico Orto dei Padri Somaschi

Sabato 7 giugno visita libera o visita con audioguida dalle 15.00 alle 18.30. Domenica 8 giugno visita libera o visita con audioguida dalle 10.00 alle 18.30. Alle 15.00 Kokedama workshop (attività a pagamento); alle 16.30 Terrarium workshop (attività a pagamento). Informazioni e prenotazioni allo 0172.427050.

Cherasco - Giardino dei Semplici e chiesa di San Pietro

Domenica 8 giugno visita libera dalle 10.00 alle 18.30. Alle ore 11.00 presentazione del volume “Guida naturalistica di Cherasco” scritto da Bruno Tibaldi ed edito dal Comune di Cherasco. Informazioni e prenotazioni allo 0172.427050.

Lagnasco - Giardino delle Essenze

Sabato 7 giugno visita libera dalle 15.00 alle 18.30. Dalle 16.00 alle 17.30 visita guidata e laboratorio “Per il giardiniere gourmet, alla scoperta delle erbe e dei fiori commestibili” (attività a pagamento). Domenica 8 giugno visita libera dalle 10.00 alle 18.30. Dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.30, visita guidata e laboratorio “Essenze minerali e vegetali nel giardino” (attività a pagamento). Dalle 16.30 alle 18.00 visita guidata e laboratorio “Per il giardiniere gourmet, alla scoperta delle erbe e dei fiori commestibili” (attività a pagamento).

Marene - Giardino della Casa del Custode di Palazzo Galvagno

Sabato 7 giugno visita libera dalle 15.00 alle 18.30. Domenica 8 giugno visita libera dalle 10.00 alle 18.30.

Racconigi - Museo Giardino della Civiltà della Seta “Mario Monasterolo”

Sabato 7 giugno apertura dalle 15.00 alle 18.30. Alle 15.30 letture per bambini a tema giardino; alle 17.00 laboratorio di trattura della seta; alle 18.30 concerto del gruppo “Musicanti anonimi”. Domenica 8 giugno apertura dalle 10.00 alle 18.30. Alle 10.00, alle 11.30, alle 16.00 e alle 16.30 laboratorio di trattura della seta. Dalle 10.00 alle 11.30, partenza della camminata enogastronomica tra setifici e storie della seta con chiusura alle 16.30 (attività a pagamento). Per informazioni e prenotazioni su laboratori e attività 371.1529504.

Savigliano - Giardino dei Sensi del Múses e centro città

Sabato 7 giugno apertura dalle 15.00 alle 18.30. Alle 14.30 e alle 17.00 visita guidata al Múses - Accademia Europea delle Essenze (attività a pagamento); alle 15.30 laboratorio “Atelier del profumiere classico” (attività a pagamento); alle 16.00 laboratorio didattico e creativo “Un giardino di fragranze e forme” (attività a pagamento); alle 17.00 visita guidata “Savigliano e i suoi giardini” (iatsavigliano@coopeculture.it; attività a pagamento). Domenica 8 giugno apertura dalle 10.00 alle 18.30. Alle 11.30, 14.30, 15.30 e 17.00, visita guidata al Múses - Accademia Europea delle Essenze (attività a pagamento); alle 11.00 e alle 16.00 laboratorio didattico e creativo “Un giardino di fragranze e forme” (attività a pagamento); alle 15.30 laboratorio “Speciale atelier del profumiere” (attività a pagamento); alle 17.00 presso il giardino di Palazzo Muratori-Cravetta, spettacolo itinerante “Il Giardino degli Dei”. Per visite guidate e laboratori, info@musesaccademia.it.

Santa Vittoria d’Alba - Herbaria Orto Botanico Diffuso

Sabato 7 giugno visita libera dalle 15.00 alle 18.30. Apertura della Gipsoteca dalle 14.30 alle 18.30 e possibilità di visita della Confraternita di San Francesco e della Cappella di San Rocco con l’APP “Chiese a porte aperte”. Domenica 8 giugno visita libera dalle 10.00 alle 18.30. Apertura della Gipsoteca dalle 14.30 alle 18.30 e possibilità di visita della Confraternita di San Francesco e della Cappella di San Rocco con l’APP “Chiese a porte aperte”.

Oltre la Rete dei Giardini - Castagnole delle Lanze, Parco della Rimembranza

Sabato 7 giugno visita libera dalle 15.00 alle 18.30. Visita guidata alla Torre panoramica di Saint Robert. Domenica 8 giugno visita libera dalle 10.00 alle 18.30. Visita guidata alla Torre panoramica di Saint Robert. Per informazioni e prenotazioni 331.2665702

Oltre la Rete dei Giardini - Sale San Giovanni, Arboreto Prandi

Sabato 7 giugno visita libera dalle 15.00 alle 18.30. Domenica 8 giugno visita libera dalle 10.00 alle 18.30. Visita guidata alle 10.00. Per informazioni e prenotazioni 333.6198565.

Oltre la Rete dei Giardini - Salmour, Parco Crova

Sabato 7 giugno visita libera dalle 10.00 alle 18.30. Alle 20.30 proiezione de “Il robot selvaggio” (ingresso con offerta libera). Domenica 8 giugno visita libera dalle 10.00 alle 18.30. Informazioni e prenotazioni 340.9140599.

Oltre la Rete dei Giardini - Trinità, Parco Allea

Sabato 7 giugno e domenica 8 giugno visita libera dalle 10.00 alle 18.30.