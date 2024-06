Ezio Donadio, nuovo sindaco di Busca, ha nominato la Giunta. La sua vice è la giovane Beatrice Aimar

<article class="it-page-section anchor-offset mb-30" id="descrizione">

Si è riunita questa mattina nel palazzo comunale per la prima volta la nuova Giunta nominata dal neo-sindaco Ezio Donadio. Alla seduta ha preso parte anche il rieletto pro-sindaco di Valmala Andrea Picco.



“Competenze e numero di preferenze – spiega Donadio – sono i criteri di assegnazione delle deleghe. Ognuno porta individualità complementari, rappresentative delle attività e dei diversi settori di cui un Comune deve occuparsi. Mi impegnerò al massino per valorizzare al meglio le capacità di ognuno, chiedendo non soltanto agli assessori, ma anche ai componenti del gruppo in Consiglio comunale e a tutti i cittadini grande collaborazione e armonia di intenti per costruire insieme la Busca che verrà”.



Il sindaco tiene per sé le deleghe a Bilancio, Urbanistica, Edilizia privata, Lavori pubblici, Personale, Ordine pubblico, Comunicazione istituzionale, Promozione del territorio, Tutela della collina.



Vice-sindaco sarà, per la prima volta a Busca, una donna, Beatrice Aimar, 27 anni insegnante di scuola primaria, alla quale il Sindaco attribuisce l’Assistenza e i servizi sociali, i Servizi alla persona, le Politiche giovanili, La Consulta giovani, l’Innovazione.



Giovanni Cismondi, 33 anni, libero professionista, neo eletto in Consiglio comunale, si occuperà di Viabilità, Patrimonio, Mobilità, Trasporti, Agricoltura, Cimiteri.



A Lucia Rosso, 45 anni, insegnante di scuola secondaria, già assessore nel precedente mandato, sono assegnate le deleghe a Istruzione, pari opportunità, Famiglia, Rapporti con la Consulta della famiglia, Rapporti con il CCR, Cultura.



Diego Bressi, 53 anni, tecnico commerciale, già assessore nel precedente mandato, è confermato alle deleghe Sport, Ambiente, Politiche del lavoro, Rapporti con i settori produttivi, Commercio.



A Bruno Olivero, 43 anni, manutentore elettrico, neo-eletto in Consiglio comunale, il Sindaco assegna Volontariato e associazionismo e Rapporti con i comitati di frazione.



Il nuovo Consiglio comunale si insedierà mercoledì 26 giugno alle ore 21 nella sala consigliare al primo piano del Palazzo comunale, via Cavour 28, con all’ordine del giorno, tra l’altro, il giuramento del sindaco.