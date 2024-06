Tarantasca, convocato per giovedì 27 giugno il primo Consiglio comunale

In conformità alle vigenti leggi si comunica che il Consiglio Comunale è stato convocato in Seduta Straordinaria per il giorno giovedì 27/06/2024 alle ore 19:00 presso la residenza municipale per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. Elezioni comunali del 08-09 giugno 2024. Convalida degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale. Giuramento del Sindaco.

2. Comunicazione al Consiglio, da parte del Sindaco, della composizione della Giunta, presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

3. Elezione Commissione Elettorale comunale.

4. Designazione consiglieri in Commissione Formazione Elenchi Comunali Giudici Popolari.

5. Indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni.