Calcio Serie D: il Bra riparte da capitan Tos

Inizia a prendere forma il Bra 24/25 di Fabio Nisticò.

Primo tassello per la nuova stagione la conferma di Cristian Tos, capitano e perno difensivo dei giallorossi.

Per Tos il prossimo sarà il sesto campionato di fila con la maglia del Bra.

LA NOTA UFFICIALE DELL' AC BRA

Il primo annuncio ufficiale della stagione 2024/2025, per il Bra, è la conferma del "suo" capitano Cristian Tos. Fortemente legato alla maglia giallorossa dall'agosto 2019, per lui sarà il sesto campionato consecutivo al centro della difesa. Il classe 1988 è, ormai, un punto di riferimento in campo e fuori. Il primo tassello con il quale, mister Fabio Nisticò, forgerà la rosa braidese.