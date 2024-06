Judo: al Baretti di Dronero la festa di fine anno dell’ASD Valle Maira

Erano centodieci i ragazzi, emozionatissimi davanti a genitori e nonni. A Dronero, nel pomeriggio di sabato 15 giugno si è svolto un momento davvero importante per i giovani atleti dell’ASD Judo Valle Maira: per loro, all’interno della palestra "Baretti", è avvenuto infatti il tanto sospirato passaggio di cintura.

“Il passaggio di cintura consiste in una manifestazione giovanile dai 3 ai 11 anni - racconta il presidente dell’associazione Diego Penone - nella quale devono dimostrare quello che hanno appreso durante tutto l’anno Judoistico. È stato un anno impegnativo con risultati anche molto importanti: ci tengo a complimentarmi con tutti gli atleti per l’impegno e per i risultati conseguiti.”

Prove, concentrazione ma soprattutto allenamento e forza di volontà per arrivare a questo giorno. Alla manifestazione hanno partecipato anche altre associazioni sportive, provenienti da Manta, Mondovì, Bra e Santena.

Oltre a quello del presidente Penone, giunge anche un altro messaggio rivolto a tutti gli atleti: “Gli Istruttori Virano Oscar, Serra Elisa, Garino Massimiliano, Baschieri Silvio e Varetto Giulia soddisfatti e orgogliosi augurano a tutti i Judokas dell’associazione una buona estate.”