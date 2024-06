A Dronero sono iniziati i lavori di abbattimento e ricostruzione della scuola di Oltremaira

Una scuola nuova, più bella ma soprattutto agibile è quello che diventerà il plesso di Oltremaira a Dronero. Sono iniziati oggi, giovedì 20 giugno, i lavori di abbattimento e ricostruzione della struttura.

Costruita negli anni ‘70 ed ampliata poi negli anni ‘80, presentava carenze a livello strutturale, energetico e per quanto riguarda le barriere architettoniche. Criticità importanti, che non la rendevano più agibile: “La scuola presentava i rischi più grossi da un punto di vista sismico - spiega il sindaco Astesano - L’indice di resistenza era veramente basso e quindi l’edificio non era più utilizzabile.”

Il termine dei lavori con l’inaugurazione della nuova scuola è previsto per marzo 2026. Il costo si aggira intorno ai 4 milioni di euro e tra il pagamento degli operai, l’Iva, le spese tecniche e gli imprevisti, il progetto è nel suo complesso un investimento che si aggira intorno ai 6 milioni di euro, possibile grazie ai fondi del PNRR.