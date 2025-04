A Vicoforte un incontro sulla Legalità e Cittadinanza Responsabile

Nell’ambito di un più ampio progetto di sensibilizzazione all’impegno civile, Vicoforte dedica spazio al ricordo delle vittime delle mafie ed alla promozione della legalità e della cittadinanza responsabile ed ha organizzato una serie di incontri che coinvolgono le scuole ed i cittadini, prevedendo anche un interessante evento pubblico per sabato 10 maggio.

In settimana il Prof. Roberto Rossetti sta incontrando gli studenti della scuola secondaria di primo grado per far riflettere e sensibilizzare sul tema della legalità e sui fenomeni mafiosi che la infrangono, condizionando la vita pubblica e mietendo vittime illustri e non.

Sabato 10 maggio alle ore 17, nella Confraternita dei Battuti (di fronte al Municipio) si terrà un convegno, moderato dal giornalista Gianni Scarpace, con la presenza del Questore di Cuneo, dott. Carmine Rocco Grassi ed un autorevole giornalista del Corriere della Sera, Alessio Ribaudo.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare sui temi della criminalità organizzata e delle mafie per orientare le coscienze, soprattutto quelle dei giovani, alla promozione dell’educazione civica e della consapevolezza sociale, tenendo conto delle conseguenze delle attività mafiose.