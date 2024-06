A Savigliano “Insieme per la Pace” con 7 cori e la banda cittadina in concerto

L'abbazia di San Pietro di Savigliano in cui si tiene il "Concerto per la Pace" con 7 cori uniti

Savigliano “Canta per la pace”, domani venerdì 21 giugno, alle 21 nell’Abbazia di San Pietro, (in piazza Molineri, 8) si esibiranno 7 cori tutti sotto l’egida della Consulta Cultura del Comune di Savigliano, insieme alla banda cittadina, presentano alla Città per una serata di condivisione musicale e di amicizia, in nome della Pace.

In occasione del Solstizio d’estate le voci dei cori si uniranno per celebrare insieme il valore della musica come strumento di dialogo e di unione.

Per l'occasione è stato scelto come repertorio la “Missa Pro pace” di Daniele Carnevali, compositore e insegnante di conservatorio a Trento, che ha realizzato questa breve composizione nel 1986 con l’originale organico: coro e banda.

Il Complesso bandistico accompagnerà lievemente il canto corale, austero e con un occhio alla musica di ispirazione popolare, amplificandone con forza la solennità.

“Canteranno per la prima volta tutti insieme – spiegano gli organizzatori - il Coro Alpino "Rino Celoira", il “SaviVocalEnsamble” diretti da Silvana Ferrero, il Coro Lirico "G. B. Fergusio", il Coro “Live aps” diretti da Daniela Quaglia, il Coro "Milanollo" diretto da Natascia Chiarlo, il Coro “MusicaNova” diretto da Rinaldo Tallone, il Coro “Vox Armonica” diretto da Sergio Daniele accompagnati dal Complesso bandistico "Città di Savigliano" diretto da Dante Costamagna che aprirà la serata con alcuni brani musicali.

Un ringraziamento va a don Paolo Perolini e all’Assessorato alla Cultura del Comune di Savigliano per il sostegno nella realizzazione dell’evento”.

Roberto Giorsino, assessore alla Cultura del Comune di Savigliano: “Si tratta di un’occasione davvero importante in cui 7 Cori saviglianesi uniscono le forze con l’unico scopo di rendere la musica il collante tra diverse realtà. Un sentito grazie va al Presidente della Consulta Cultura, Sergio Daniele, che ha fortemente creduto in questa iniziativa, gradita anche dall’editore Nino Aragno che l’ha inserita fra gli eventi celebrativi del solstizio d’estate”.