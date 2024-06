Tante iniziative al Centro Giovani di Racconigi per i ragazzi delle scuole medie

Il Centro Giovani di Racconigi Ex Gil ha organizzato nell’ultimo periodo una serie di eventi e iniziative dedicati ai ragazzi delle scuole medie.

Venerdì 31 maggio il Centro ha ospitato la pizzata delle seconde medie, con oltre 70 ragazzi presenti. La cena si è conclusa con un dolce offerto da alcune famiglie e, a seguire, i presenti hanno potuto ballare e giocare a calcio, in un clima di divertimento.

Giovedì 6 giugno invece, i ragazzi e le ragazze di terza media, in compagnia dei professori, hanno concluso l’anno scolastico al Centro Giovani con una serie di tornei di calcio, pallavolo e ping pong. La mattinata è terminata con uno spuntino a base di pizza e focaccia, offerto dall’Amministrazione comunale.

Infine, venerdì 7 giugno si è tenuto il ballo di fine anno dedicato alle classi terze delle medie, con l’intrattenimento musicale di dj Patrick.

“Abbiamo incontrato i ragazzi le settimane precedenti per decidere con loro la musica da ascoltare nel corso della serata, in modo che fossero coinvolti nell’organizzazione dell’iniziativa; inoltre una famiglia ha costruito una cornice gigante, che ha permesso a tutti i presenti di scattare delle foto divertenti –fanno sapere gli educatori del Centro- Alcuni ragazzi più grandi, che frequentano solitamente la Gil, ci hanno supportato nel corso degli eventi, facendo gli animatori. A loro va un grande grazie per la gentilezza e la disponibilità”.

“Queste iniziative avevano l’obiettivo di far conoscere agli studenti delle medie il Centro Giovani, uno spazio educativo gratuito che permette ai ragazzi e alle ragazze di confrontarsi, condividere le proprie passioni e diventare parte attiva della vita della comunità –commenta la consigliera con delega alle risorse giovanili Fatima Khadri- Desideriamo ringraziare gli educatori, sempre pronti a guidare i ragazzi nelle varie attività, che contribuiscono a rendere il Centro Giovani di Racconigi un punto di riferimento per tutto il territorio”.