Incidente a Carrù: motociclista scivola nella rotatoria tra le provinciali 9 e 173

Intorno alle 12 di oggi (giovedì 20 giugno), a Carrù, un giovane motociclista è stato protagonista di un incidente nei pressi della rotatoria posta all'intersezione tra SP9 e la SP173.



Il veicolo parrebbe essere scivolato in fase di frenata sull'asfalto, reso viscido dalla pioggia. Poco significativi i danni alla motocicletta e apparentemente lievi le conseguenze per il malcapitato centauro, che era con un gruppo di altri due amici anch'essi in sella alla propria moto.



Sul posto è intervenuta comunque l'ambulanza allertata da alcuni automobilisti di passaggio in quel momento.