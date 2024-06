PatchUP Point Verzuolo: un nuovo hub tecnologico per risolvere i tuoi problemi su cellulari e tablet

Vi aspettiamo sabato 22 giugno per festeggiare l'apertura del nuovo PatchUP Point a Verzuolo, in corso Re Umberto 124 presso il negozio EG LINE con orario dal martedì al venerdì dalle 9:30 alle 12:.00 e dalle 16:00 alle 19.00; il sabato mattina dalle 9:30 alle 12:00.

L’unione dei due brand pone al centro del proprio progetto “il cliente” che potrà gestire al meglio i piani telefonici e dati, acquistare nuovi dispositivi e beneficiare del nuovo servizio di assistenza. EG LINE sarà l’hub di territorio con quale dialogare e al quale consegnare i dispositivi che dovranno essere riparati. PatchUP, già conosciuto a Bra, Saluzzo e Savigliano per l'eccellenza nel settore delle riparazioni e dell'assistenza per dispositivi elettronici, continua la sua espansione con questa nuova sede, rafforzando la sua presenza nel territorio e offrendo un servizio ancora più capillare e accessibile.

PatchUP è un marchio che si distingue per la professionalità e l'affidabilità nel settore della riparazione di cellulari, tablet e computer. Grazie a un team esperto e a un magazzino fornito di ricambi originali e compatibili, PatchUP offre soluzioni rapide e convenienti per una vasta gamma di dispositivi, inclusi marchi come I-Phone, Samsung, Huawei, Sony, Lenovo, Nokia e molti altri.

Presso il nuovo PatchUP Point di Verzuolo, i clienti potranno usufruire di una serie di servizi, tra cui:

riparazioni veloci e affidabili: sostituzione del display, cambio batteria, riparazioni di schede madri e altri componenti interni;

sostituzione del display, cambio batteria, riparazioni di schede madri e altri componenti interni; assistenza e manutenzione: controlli di sicurezza, rimozione di virus e malware, aggiornamenti software;

controlli di sicurezza, rimozione di virus e malware, aggiornamenti software; consulenze personalizzate: Valutazioni gratuite per determinare se conviene riparare il dispositivo o considerare l'acquisto di uno nuovo.

PatchUP non è solo un centro di riparazioni, ma un vero e proprio partner tecnologico. La missione è quella di offrire un servizio sicuro e rispettoso della privacy dei clienti, garantendo che ogni intervento sia effettuato con la massima attenzione ai dettagli e alla sicurezza dei dati personali.

L'elemento distintivo di PatchUP è la combinazione di competenza tecnica e attenzione al cliente. Fondata da Carlo, Federico e Lorenzo, tre amici con una passione condivisa per l'elettronica e il software, PatchUP è cresciuta rapidamente grazie alla loro dedizione e alla capacità di rispondere efficacemente ai bisogni degli utenti.

L'apertura del nuovo PatchUP Point presso EG LINE a Verzuolo rappresenta un importante passo avanti per l'azienda. Questo punto di assistenza offrirà a tutti i residenti e alle aree limitrofe la possibilità di accedere facilmente a servizi di riparazione di alta qualità. Situato in una posizione strategica, il nuovo punto è facilmente raggiungibile e dispone di parcheggio, rendendo l'accesso ancora più comodo per i clienti.

Ricordiamo che EG LINE - PatchUP Point Verzuolo è aperto tutti i giorni dal martedì al venerdì con orario dalle 9:30 alle 12:.00 e dalle 16:00 alle 19.00. Il sabato mattina dalle 9:30 alle 12:00. Chiuso sabato pomeriggio, domenica e lunedì.

Telefono PatchUP: 351-7810135.

Sito internet https://www.patchup.it/

E-mail info@patchup.it

Facebook https://www.facebook.com/patchup.italia