Cuneo: oggi l'arrivo della nona tappa della cicloturistica Paris-Nice

Giovedì 20 e venerdì 21 fa tappa a Cuneo la cicloturistica Parigi-Nizza (Paris – Nice Cyclo 2024).

La gara amatoriale, in dieci tappe, è organizzata dall’AAOC WISSOUS (Airport Association Olympique Cycliste WISSOUS) sotto l’egida della FF Vélo (Federazione francese del cicloturismo).

La città di Cuneo ospiterà l’arrivo della tappa proveniente da Vars e la partenza dell’ultima fatica in direzione Nizza. La nona tappa (160 chilometri), partita oggi, giovedì 20 giugno, alle 7.30 da Vars, vedrà gli oltre 150 ciclisti dirigersi su per la valle del Queyras per affrontare il mitico colle dell’Agnello e ridiscendere verso la pianura Padana passando per la val Varaita (pausa pranzo a Sampeyre) e la colletta di Rossana, dove campeggia la stele dedicata all’indimenticato Marco Pantani.

L’arrivo a Cuneo è previsto dalle 16.30 in piazza Virginio. Ad accogliere i ciclisti ci sarà una rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

La manifestazione ripartirà domani, venerdì 21 giugno, alle 7 per la decima e ultima tappa da Cuneo a Nizza (169 chilometri). I partecipanti prenderanno il via da Palazzo Comunale per dirigersi verso Vinadio, per poi virare verso il colle della Lombarda, discendere in vallée de la Tinée e Vésubie, e raggiungere la Baie des Anges, dove terminerà la manifestazione.

Si tratta di un evento importante dal punto di vista della promozione del territorio, che rafforza il legame con il capoluogo del dipartimento delle Alpi Marittime, gemellato dal 1964.Il passaggio della randonné cyclosportive è inoltre un’ulteriore prova del ruolo di Cuneo Città Alpina 2024 (riconoscimento consegnato dall’omonima associazione lo scorso 17 maggio) e della sua posizione strategica, circondata dalle montagne, ma vicina al mare.

La Paris-Nice Cyclo non sarà l’unico evento legato alle due ruote che sarà ospitato in città quest’anno: oltre alla tradizionale Granfondo Fausto Coppi, nel mese di luglio Cuneo ospiterà un “campo base” della GRAALPS, con partenza da Mandelieu, in Costa Azzurra, e arrivo a Crans Montana, in Svizzera. Nel mese di settembre, dal 16 al 22, sarà poi il turno del Cuneo Bike Festival, che attrarrà parecchi appassionati delle due ruote.