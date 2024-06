Nuove scogliere e protezioni sulle strade collinari e montane di Busca

Stanno per concludersi, a cura dell'ufficio tecnico comunale, su alcuni tratti di strade comunali collinari e montane i lavori di ripristino in seguito ai danneggiamenti da eventi atmosferici avversi avvenuti nella scorsa primavera. I costi sono coperti dalla Regione Piemonte.



Gli interventi comprendono la costruzione si scogliere e la realizzazione di guard-rail di protezione.

I tratti di strada interessati sono in via Vigne in frazione San Quintino (lavori effettuati dalla ditta Carpani Fulvio di Rossana), via Francotto in frazione Santo Stefano (ditta Chiotti e Prakan di Dronero) e a Valmala da borgata Rora a borgata Sarnaud (lavori ultimati dalla ditta Carpani Fulvio di Rossana).