Cercasi adozione del cuore per Giove, gattino ipovedente

Giove è uno splendido gattino maschio di circa 2 mesi è mezzo che è stato trovato randagino a Dronero. Non sapeva dove andare perché i suoi occhi erano malati e non vedeva. Soccorso, è stato portato dal veterinaio e tenuto in cura da Silvia.

Ora è quasi guarito, ma sarà un gatto ipovedente e per lui si cerca una bella adozione del cuore, con la possibilità di tenerlo tra le mura domestiche.

E’ un micio affettuosissimo, giocoso e pulito. In grado di usare la lettiera e indipendente, dice chi lo ha in stallo. E’ di colore bianco e nero, razza europea. Chi è interessato a offrire una famiglia a Giove può chiamare i numeri 339 7960551 o 335 277921