Al via la 19ª edizione di Saluzzo estane, la rassegna che unisce musica, gusto e feste di piazza

Da anni la Fondazione Bertoni, in sinergia con il Comune di Saluzzo, svolge un ruolo di coordinamento per la narrazione degli eventi che animeranno la città tra giugno e inizio settembre. Saluzzo Estate 2024 è frutto di un lavoro che vede impegnati in molti tra Associazioni e privati – Centro Commerciale Naturale, Fondazione Scuola Apm, UR-CA, Mu.Sa, Scuola Suzuki, Ratatoj, Associazione Arte Terra e Cielo, Visit Saluzzo, Confcommercio, Associazioni teatrali e musicali – e che racconta una bella comunità in grado di ravvivare la città.

Cosa aspettarsi da Saluzzo Estate 2024?

I prossimi mesi saranno caratterizzati da attività aperte al pubblico e rivolte a tutti, da grandi a piccini. A volte come sottofondo, a volte come grande protagonista, non mancheranno musica & spettacoli: eventi dedicati ai giovani per apprendere divertendosi con alcuni tra i “Prof” più noti a livello nazionale, concerti, live music, dj set e karaoke.

Il divertimento sarà garantito con serate all’insegna di aperitivi musicali, giochi, laboratori pratici, spettacoli e cinema all’aperto. Il tutto in location diverse e sempre rinnovate. Per gli amanti della cultura saranno poi motivo di interesse mostre, salotti letterari, rassegne teatrali, mercatini, visite guidate.

Ritorna, dopo le date 0, FREEQUENCE, il format ideato dal CCN. Oltre a musica e arte ci sarà spazio per gusti e sapori del territorio, con C’è Fermento 2024, nonché un intero week end per tutti gli appassionati di sport: la 100 Miglia del Monviso che quest’anno sarà accompagnata dall’eroica GRAVEL MONVISO. Ritorna poi la collaborazione con ATTRAVERSO FESTIVAL che sbarca a Saluzzo insieme a BORGATE DAL VIVO.

Andiamo con ordine:

Le attività di fine maggio - anteprima dell’estate - si svolgeranno principalmente nei seguenti spazi: