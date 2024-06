La musica può fare…

Cantano per ritrovare la parola perduta dopo un ictus. Insieme danno voce al Coro degli Afasici; un progetto che esiste anche grazie ai fondi del 5x1000 che è possibile destinare ad A.L.I.Ce. Cuneo Odv in sede di dichiarazione dei redditi scrivendo il codice fiscale 96067980043.

Racconta il progetto Giuseppe Bonatto, medico colpito lui stesso da ictus nel pieno dei suoi anni e fondatore dell’associazione di volontariato, vent’anni fa: “«La musica, come la vita, si fa insieme», diceva il compianto Ezio Bosso. Questo è il Coro degli Afasici: un progetto di terapia ed empatia che «si fa insieme» e permette alle persone che subiscono patologie come l’ictus e più in generale cardio-cerebro-vascolari, e che soffrono di afasia (perdita della parola), di recupere la capacità di comunicazione attraverso il potere della musica che cura. Un curare, ma anche un prendersi cura, grazie al gruppo di mutuo aiuto e di ascolto che il Coro rappresenta. Una «grande famiglia» con i parenti, i caregiver e i tanti volontari, vero motore di una associazione non profit. Il progetto infatti è gratuito, reso possibile dalle realtà, persone, enti, Istituzioni e Fondazioni che lo sostengono e che ringraziamo. Ma anche e soprattutto grazie al 5x1000, per questo è importante sostenere il progetto scrivendo il codice fiscale 96067980043 nella dichiarazione dei redditi. Una musica può fare… ma serve la vostra penna, con il nostro codice fiscale. Per informazioni e libere partecipazioni: telefono 333 745 8606 - info@alicecuneo.it - www.alicecuneo.it”.

Bonatto oggi è presidente emerito e con gli amici e amiche della associazione porta avanti in tutta la provincia di Cuneo la lotta all’ictus, patologia che rappresenta la prima causa di disabilità in Italia e seconda di morte. L’associazione ha la sua sede a Borgo San Dalmazzo, ma si è diffusa su tutto il territorio provinciale, avendo sezioni anche a Cuneo, Fossano, Savigliano, Saluzzo e Alba-Bra Langhe e Roero. I coristi del Coro degli Afasici, infatti, partecipano da tutta la Granda: un progetto dove la musica è un ponte per superare le fragilità. Una musica che può fare grandi cose, insieme.

“Il ‘reclutamento attivo’ – continua Bonatto – avviene anche grazie al lavoro in rete svolto con assistenti sociali, terzo settore, medici, Asl e professionisti sanitari, che ringraziamo. L’attività si svolge due volte a settimana: un giorno si fa attività di riabilitazione musicoterapica a piccoli gruppi, un altro giorno si esegue l’attività coreutica tutti insieme. Diciamo che il Coro è il punto di arrivo della riabilitazione stessa, nucleo di forte empatia oltreché di terapia. Il Coro ha avuto modo di esibirsi in tanta parte del Piemonte, ma anche d’Italia: Torino, Cuneo, Saluzzo, Fossano, Savigliano, Genova, Alba, Piacenza… ed è stato anche ricevuto dal Papa a Roma. I professionisti che lo seguono sono Margherita De Palmas e Maurizio Scarpa, musicoterapisti e docenti torinesi di grande esperienza. I concerti sono momenti di notevole importanza perché in grado di veicolare messaggi di speranza concreta e di vita”.

Il Coro degli afasici è oggi intitolato ad Enrico Catelli, volontario, alpino e grande appassionato di canto che si era a sua volta appassionato al Coro degli Afasici, diventandone membro stabile, paroliere e consigliere della associazione. Nel 2020, a soli 69 ani, è deceduto a causa del Covid.

“Rinnovo l’invito – conclude Bonatto – a sostenerci attraverso il 5x1000, scrivete il nostro codice fiscale: 96067980043, comunicatelo al vostro commercialista e ai vostri conoscenti. Sarà un modo per continuare a dare voce ai malati di ictus e alle loro famiglie, insieme, non mollando mai. Grazie”.

A.L.I.Ce. Cuneo Odv, acronimo di Associazione per la lotta all’ictus cerebrale è associazione di volontariato, ente del terzo settore, iscritta al Runts; è possibile effettuare una donazione fiscalmente deducibile attraverso un bonifico all’iban IT75Q0306910213100000003452.



