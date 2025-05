"Assaggi 2025 - In contrasto": a Peveragno iniziano gli appuntamenti teatrali della rassegna organizzata dalla Compagnia del Birùn

Venerdì 30 maggio iniziano gli appuntamenti teatrali della Rassegna 'Assaggi 2025 - In contrasto' organizzata dalla Compagnia del Birùn.

Alle ore 21.30 nel cortile del Centro Culturale Ambrosino a Peveragno andrà in scena 'Non c'è ombra senza luce' saggio spettacolo dei ragazzi e bimbi dei laboratori teatrali organizzati dall'associazione e a cura della regista Silvana Scotto e dell'insegnante Alice Mattalia.

I giovani attori e attrici coinvolgeranno il pubblico in un'avventura, piena di mille contrasti, alla ricerca dell'ombra perduta di Peter Pan. Tra pirati, sirene, bambini sperduti e terrificanti insidie come il coccodrillo o il compito in classe riusciranno a scoprire chi ha rubato l'ombra all'eterno bambino? Sicuramente riusciranno a far riflettere e divertire.