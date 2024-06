Calcio a 7: la squadra della Polizia Penitenziaria di Cuneo sugli scudi nel campionato ACSI

Grande soddisfazione per l' Astrea Calcio C.C. Cuneo, squadra di calcio a 7 della Polizia Penitenziaria cuneese.

Il team si è classificato al primo posto nel Campionato ACSI Liga 2, replicando il trionfo dello scorso anno mentre nel Torneo Interforze (anche in questo caso affrontato con i gradi di campioni in carica) è arrivato un piazzamento in quinta posizione.

Nella foto il momento della premiazione ufficiale, avvenuta in Sala San Giovanni a Cuneo.

"Ringraziamo gli sponsor per il prezioso sostegno: "Il Sogno Immobiliare, "I Goliardi", "Pasticceria Pirra" e "Linea Due" distribuzioni alimentari. Per chi volesse seguirci abbiamo una pagina Facebook dove si possono seguire le attività della nostra squadra."