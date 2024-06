Controllo dal dentista: in estate o meglio aspettare l’autunno?

L'estate è una stagione di relax, vacanze e attività all'aperto in cui al primo posto, complici le calde e soleggiate giornate, si tende a mettere il divertimento, lasciando da parte tante altre incombenze della vita quotidiana, spesso rimandate a settembre. Tra queste anche le visite mediche, quelle routinarie che di solito hanno cadenza annuale, in cui rientrano anche gli appuntamenti dal dentista. Quando arriva l’estate si preferisce dedicare il proprio tempo libero e le proprie vacanze ad altro, di più piacevole e rilassante, e non rischiare di affrontare dolori post-trattamento o fastidi proprio nella stagione in cui si aprono tantissime opportunità di svago. Perché non posticipare il dentista all’autunno? Perché ci possono essere tante ragioni vantaggiose per recarsi da un professionista della salute orale anche in estate. Anzi, potrebbe essere la stagione perfetta per programmare un controllo dentale senza rinunce.

Altre ragioni per cui si evita il dentista

Un altro motivo per cui molti evitano le visite dal dentista in estate è la percezione che i controlli dentali non siano urgenti. L'estate viene spesso associata a una pausa dalla frenesia dell'anno scolastico o lavorativo, e questo atteggiamento rilassato può estendersi anche alla gestione della salute. Le persone possono non dare priorità alle visite dentistiche perché non sentono alcun dolore o disagio immediato, il che può portare alla falsa convinzione che una visita dal dentista possa essere tranquillamente posticipata. Questa percezione di bassa urgenza è particolarmente comune tra chi non ha avuto problemi dentali significativi in passato. Tuttavia, rimandare le visite di controllo può portare a complicazioni future, in quanto problemi minori non individuati e non trattati in tempo possono evolversi in condizioni più gravi e dolorose, che non aspetteranno certo la fine dell’estate prima di presentarsi. Ci sono poi aspetti economici e logistici che possono anche influenzare la decisione di non andare dal dentista in estate. Le vacanze estive spesso comportano spese significative , e alcune famiglie potrebbero preferire destinare il loro budget alle vacanze piuttosto che destinarlo alle visite mediche. Chi ha bambini potrebbe trovare difficile coordinare le visite dentistiche con le attività estive dei figli, come campi estivi e gite. Tutti questi fattori contribuiscono alla decisione di molte persone di posticipare le visite dal dentista alla fine dell'estate, quando la vita ritorna alla normale routine.

Estate: una stagione flessibile e di prevenzione

E invece è proprio il molto tempo libero a disposizione a decretare uno dei vantaggi di recarsi dal dentista in estate: le scuole sono chiuse, molti lavoratori prendono ferie, pertanto gli orari si fanno più flessibili, consentendo di pianificare le visite dal dentista senza l’urgenza e il conflitto con altri impegni quotidiani. Per di più, per le famiglie, questo periodo è particolarmente vantaggioso perché i bambini non perderanno giorni di scuola per andare a farsi visitare. Tale flessibilità nella pianificazione non solo riduce lo stress legato agli appuntamenti, ma consente anche di dedicare l'attenzione necessaria alla salute orale, prevenendo problemi futuri. Durante l’estate si tendono a consumare alimenti e bevande zuccherate come gelati, bibite gassate e cocktail che possono incrementare il rischio di carie e altre problematiche dentali, criticità che possono essere prevenute prima che peggiorino con una visita di controllo dal dentista all’inizio o durante la bella stagione. Inoltre, il dentista può fornire consigli su come proteggere i denti durante l'estate, ad esempio limitando il consumo di zuccheri e mantenendo una buona igiene orale nonostante i cambiamenti nella routine quotidiana. Il dentista può anche offrire trattamenti come applicazioni di fluoro o sigillanti dentali per bambini, che aiutano a prevenire le carie e possono essere particolarmente efficaci nel proteggere i denti durante i mesi estivi, quando l'assunzione di zuccheri tende ad aumentare, “salvando” la vostra estate. Soprattutto prima di un viaggio sarebbe opportuno recarsi dal dentista per fare un check sulla propria salute orale.

Un sorriso radioso per eventi speciali

Durante l’estate spesso si è invitati a eventi sociali quali matrimoni, feste e vacanze. Situazioni in cui avere un sorriso sano e luminoso può aumentare la fiducia in sé stessi e migliorare l’esperienza vissuta. Per prepararsi a questi momenti significativi un passaggio dal dentista permetterebbe di effettuare trattamenti estetici come lo sbiancamento dei denti, per ottenere un sorriso smagliante. Potrebbe bastare anche solo una pulizia professionale per rimuovere macchie superficiali causate da caffè, vino o altre bevande consumate frequentemente durante l’estate. Avere denti puliti e sani non solo contribuisce all'estetica del sorriso, ma migliora anche la salute orale generale, prevenendo problemi più gravi in futuro. Investire tempo in una visita dal dentista durante l'estate significa prendersi cura di sé stessi e prepararsi al meglio per godere di tutti gli eventi che la stagione ha da offrire.