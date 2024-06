Sabato 29 giugno sarà di scena il Brasile dei RIO77 alle Officine Giletta di Revello

Quest’anno sul palco, che si insinua tra i meandri della azienda metalmeccanica, sarà di scena il Brasile dei RIO77, l’incontro di otto musicisti di talento, quattro brasiliani e quattro francesi, appassionati di samba, funk e world music.

Guidati dalla carismatica cantante Paula Mirhan, la loro musica attinge al repertorio della musica popolare brasiliana degli anni '70, passando da Elis Regina, Gilberto Gil a Milton Nascimiento.

Ad accompagnare Paula Mirhan ci saranno Rubinho Antunes alla tromba, François Morin al trombone, Matthieu Huteau al sax e flauto, Thomas Renwick alla chitarra,

David O'Brien al piano, Rui Barossi al basso elettrico e Mauro Martins alla batteria.

Gli arrangiamenti originali distillano un suono caldo, ibrido e ballabile.

RIO77 è un messaggio di buon umore e di energia senza limiti, che non lascia altra scelta se non quella di far muovere il corpo!

Potete consultare il programma della stagione 2024 su www.jazzvisions.it