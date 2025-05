A Ceva torna la rassegna “Un libro in giardino” al Museo del Fungo

È stato presentato questa mattina, sabato 31 maggio, il programma della quinta edizione di “Un libro in giardino”, rassegna letteraria organizzata dal Gruppo Micologico Cebano “Rebaudengo – Peyronel” e dall’associazione storico-culturale “Ceva nella storia”.



L’evento, totalmente gratuito, è stata una scommessa vincente grazie all’impegno delle due associazioni che, a titolo totalmente di volontariato, promuovono incontri di alto livello con personaggi di importanza locale e nazionale.



Nelle edizioni precedenti, infatti, sono stati ospiti della rassegna personaggi come Massimo Giannini, Mario Calabresi, Christian Greco, don Luigi Ciotti, Evelina Christillin.



La location, come ormai tradizione, sarà quella del Giardino botanico del Museo del Fungo (o, in caso di maltempo, dell’attigua chiesa dei Cappuccini, gentilmente concessa dal Comune e della parrocchia di Ceva), sempre il mercoledì alle 18.



“Questa è un’iniziativa che è stata molto apprezzata negli anni - ha detto la giornalista de La Stampa, Paola Scola -, soprattutto per l’accoglienza. La rassegna è frutto di tanta passione ed è resa possibile grazie al lavoro che, gratuitamente, i volontari delle due associazioni fanno. Ringraziamo il comune e la parrocchia perché, in caso di maltempo, gli eventi potranno svolgersi nella chiesa dei Cappuccini. Un grazie poi a tutte le associazioni locali che vengono agli appuntamenti e ci supportano, come gli alpini, e al Gruppo micologico cebano che cura la pulizia e il verde del giardino”.



“I numeri negli anni hanno dimostrato l’alto gradimento della rassegna - ha aggiunto Barbara Florio di “Ceva nella Storia” -, continuiamo con entusiasmo questo questo progetto che è stato apprezzato anche da tantissimi turisti, oltre che dai cebani”.



“Grazie a ai soci e a tutti quelli che lavorano per questo evento che vuole anche far rivivere questo luogo, sede del museo del fungo - ha concluso Giorgio Raviolo, presidente del Gruppo Micologico -. Lo scorso anno abbiamo inaugurato il primo lotto del museo e stiamo lavorando per portare avanti gli allestimenti”.



“Grazie alle associazioni che organizzano questa rassegna, partita cinque anni fa - ha commentato il sindaco, Fabio Mottinelli -. Oggi l'evento ospita autori di fama nazionale e internazionale. La prima edizione era stata organizzata post pandemia ed è stato un vero segnale di ripartenza, che ha dato modo di valorizzare al meglio questo luogo, richiamando, contro ogni statistica, grande pubblico durante la presentazione di libri in piena estate. Grazie per tutto quello che avete fatto e per il programma che regalerete alla città”.



Gli incontri sono aperti a tutti e gratuiti.





IL PROGRAMMA

2 luglio - FULVIO MARINO (“E’ sempre mezzogiorno” su Raiuno, mugnaio). Libro: “Tutta l’Italia del pane”.

9 luglio - LUCA PONZI (caporedattore Tgr Liguria). Libro: “L’ultimo padrino. Vita morte e crimini di Matteo Messina Denaro”.

16 luglio - ENRICA RODDOLO (giornalista Corriere della Sera). Libro: “Carlo III. Il cuore e il dovere del re”.

23 luglio - DOMENICO QUIRICO (giornalista inviato La Stampa). Libro: “Le quattro Jihad. Lo scontro tra Islam e Occidente”.

30 luglio - NICOLA GALLINO (giornalista, scrive su Repubblica, musicologo e storico). Libro: “Giri turistici d’autore in Piemonte”.

6 agosto - MAURO MINOLA (storico). Libro: “Faraoni a Torino”.

13 agosto - ALDO GRASSO (critico televisivo, editorialista Corriere della Sera). Libro: “Padiglione Italia”.

27 agosto - DOMENICO AGASSO (giornalista La Stampa). Libro: “Leone XIV il Papa venuto per la pace”.

3 settembre - ANDREA VUOLO (meteorologo Rai) – Blog: "Vuolo-Meteo in Piemonte".

10 settembre - ORSO TOSCO (scrittore). Libro: "L’ultimo pinguino delle Langhe".

17 settembre - MARCO DAMELE (botanico). Libro: "Il mio erbario".