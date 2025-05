Magliano Alpi verso il commissariamento, i consiglieri dimissionari: "Una scelta molto difficile, ma coerente con i nostri valori"

Sono ormai ufficiali le dimissioni annunciate nel corso del consiglio comunale dello scorso mercoledì 30 aprile da parte dei consiglieri del gruppo "Uniti per il territorio di Magliano Alpi", composto da Corrado Cucchietti, Stefano Magliano, Paolo Vacchino, Luigi Vinai e Michela Tomatis che hanno formalizzato in data odierna la decisione.

A questo punto, l'amministrazione risulta ufficialmente decaduta per insufficienza di componenti e tra pochi giorni verranno avviate le procedure per il commissariamento del comune.

"Abbiamo ritenuto fondamentale rimanere in carica fino al Consiglio Comunale " – dichiarano i consiglieri del gruppo - per poter garantire la continuità della gestione amministrativa, nel rispetto degli adempimenti contabili ed istituzionali dell'Ente. Abbiamo sostenuto i provvedimenti presentati in consiglio comunale guidati da un profondo senso di responsabilità, di coerenza amministrativa, di tutela del bene comune e di rispetto per i cittadini e per le istituzioni. Era doveroso fare un distinguo tra le divergenze maturate e la validità degli interventi previsti, utili e necessari per il territorio".

"Nelle dichiarazioni di voto abbiamo tuttavia sottolineato - continuano - che il nostro parere favorevole non ha più rappresentato un’unità politica. Non possiamo continuare a sentirci parte del gruppo di maggioranza per le criticità manifestate nell'ultimo periodo, che vogliamo sintetizzare con la difficoltà di comunicazione e di condivisione del lavoro amministrativo riscontrate nella modalità di gestione adottata dal Sindaco inerente i progetti “BESS”, segnalando le gravi carenze in termini di dialogo e trasparenza.

Tutto ciò ha compromesso irrimediabilmente il rapporto fiduciario che dovrebbe unire chi governa insieme, rendendo impossibile una collaborazione serena e costruttiva.

Per coerenza con i principi che ci hanno guidato fin dall’inizio del nostro impegno amministrativo e nella consapevolezza che la nostra posizione all’interno del Consiglio Comunale non fosse più compatibile con l’attuale situazione, abbiamo formalizzato le dimissioni da consiglieri comunali" dichiarano i consiglieri dimissionari.

Una decisione frutto di una profonda riflessione, maturata in quest'ultimo periodo. Una scelta molto difficile, ma coerente con i nostri valori. Riteniamo che la politica debba essere un luogo di ascolto, confronto e di rispetto. Il senso di responsabilità ed il bene autentico che nutriamo per il nostro paese hanno sempre guidato le nostre azioni.

Ringraziamo i cittadini per il sostegno ricevuto, la comprensione e la fiducia".