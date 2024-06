Ceva ha reso omaggio alla memoria di Emanno Carlotto, medaglia d'oro al valor militare [FOTO]

Ampia partecipazione, lo scorso fine settimana a Ceva, per il 15° raduno del Gruppo Nazionale Leoni di San Marco della Marina Militare (GNLSM).

Tre giorni di celebrazioni (dal 21 al 23 giugno) per rendere omaggio al Sottotenente di Vascello Ermanno Carlotto, medaglia d'oro al valor militare, in occasione del 124° anniversario della sua morte, nella sua città natale.

Partito per l'Accademia Navale di Livorno, Carlotto fu ammesso nel novembre 1892 e, dopo sei anni, nel 1898, lasciò l’Accademia con il grado di Guardiamarina per essere imbarcato sull'incrociatore corazzato Carlo Alberto.

"Promosso Sottotenente di Vascello nel 1900, - si legge sul sito della Marina Militare - Nell'occasione della rivolta xenofoba in Cina, al comando di un drappello di 20 uomini sbarcati dall'Elba, partecipò alla difesa di Tientsin assaltata dai Boxer; il 19 giugno 1900 cadde colpito gravemente mentre, allo scoperto, dirigeva il fuoco dei suoi uomini durante un cruentissimo assalto dei Boxer all'edificio della Scuola Militare che stava difendendo. Mori il giorno 27 dello stesso mese."

Sabato scorso, in località Sant'Agostino, presso il cimitero è stata scoperta una targa commemorativa in omaggio alla sua memoria, alla presenza del neo sindaco Fabio Mottinelli e del presidente GNLSM Claudio Mazzola. Le celebrazioni si sono concluse ieri, domenica 23 giugno, con gli omaggi alla casa natale di Carlotto e il defilamento per le vie cittadine con la deposizione della corona d'alloro al monumento ai caduti, cui è seguita la cerimonia del cambio del Basco.

Alla cerimonia hanno partecipato per la Città di Ceva, il sindaco Mottinelli e i componenti della sua amministrazione, associazioni locali e associazioni d'arma, la Banda musicale e il gruppo storico nucettese Reggimento "La Marina".