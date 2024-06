Fondazione Crc: per sostituire Borgna "promosso" al Cda il Comune ha scelto il professor Gianluca Verlingieri

Sarà Gianluca Verlingieri, già componente del consiglio accademico del Conservatorio “Ghedini”, il nuovo membro nominato dal Comune di Cuneo all'interno del Consiglio Generale della Fondazione Crc.

A darne notizia negli scorsi minuti la sindaca Patrizia Manassero, che ha affrontato il tema in apertura dei lavori del Consiglio comunale in corso mentre scriviamo.



Berlingeri andrà a sostituire l’ex sindaco Federico Borgna, “promosso” al Consiglio d’Amministrazione dell’ente bancario.



Il relativo bando è stato lanciato all’inizio dello scorso maggio e ha trovato conclusione all’inizio di questo mese (avrebbe dovuto concludersi lo scorso 27, ma è stato approvato uno slittamento a dopo l’ultima tornata elettorale).

“Il bando è stato lanciato sotto consiglio del capo di gabinetto, che riteneva fosse il giusto iter – ha spiegato Manassero -. Su Berlingeri sono caduti un interesse e un consenso ampio, legati particolarmente a ciò che attiene la sua professione”.

Le minoranze: “Punto per il PD, stavolta”

In risposta alla dichiarazione della prima cittadina sono intervenuti i consiglieri Beppe Lauria, Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) e Giancarlo Boselli (Indipendenti).



“Il nominato non era tra quelli che avevano presentato la domanda ‘al primo turno’ - ha rilevato il primo -. Si è quindi aperto apposta per lui? Cosa vi ha portato alla scelta? Che cos’ha, il nominato, di più o di diverso rispetto agli altri?”.



Gli altri due consiglieri hanno invece sottolineato, ancora una volta, come la decisione sulla nomina derivi da un “testa a testa” vero e proprio tra le due principali forze di maggioranza (Centro per Cuneo e Partito Democratico): “Conoscendo la persona, poco o tanto che sia, penso sia un soggetto di valore in un campo specifico – ha detto Sturlese -. Immagino sia questo il motivo dietro la nomina, sicuramente è una persona competente. Mi occorre dire che, nella guerra interna alla maggioranza, questa volta ha vinto il Partito Democratico”.



“Mi pare che l’unico criterio su cui si fanno le nomine nel nostro territorio sia puramente politico – ha concluso Boselli -. Berlingeri è stato nominato perché è vicino al PD”.