Residenza d’artisti alla Scuola Comunale di Musica di Mondovì

Dal 26 al 30 giugno 2024 la Scuola Comunale di Musica di Mondovì ospiterà tre musicisti di estrazione moderna/contemporanea per una residenza artistica che confluirà in una performance di improvvisazione non convenzionale ispirata al mondo delle piante.

Nata agli inizi del 2024 da un’idea di Igor Giuffré, insegnante di chitarra moderna e musica elettronica della scuola, Plant Based Music è una proposta artistico-musicale di orientamento

sperimentale che cerca di unire alla personale ricerca estetica – legata al mondo delle “avanguardie” e della musica contemporanea – una riflessione di carattere etico-filosofico sui problemi connessi al cambiamento climatico, ai rapporti intra e interspecifici e, più in generale, alla relazione fra ambiente e società, economia ed ecologia, cultura e natura.

Il trio, composto da Igor Giuffré (chitarra preparata e live electronics), Debora Manassero (voce-campionatore e live electronics) e Marco Silvi (pianoforte preparato), nasce da una costola di un più ampio ensemble di improvvisazione (XYZ) formatosi in occasione del 59° Festival di Nuova Consonanza tenutosi a Roma nel dicembre del 2022.

Per la prima volta, dunque, i tre musicisti si troveranno a suonare insieme in questa formazione ridotta, impegnati in un lavoro inedito di esplorazione musicale volto a declinare il linguaggio dell’improvvisazione in una chiave piuttosto insolita, traendo idealmente ispirazione dal mondo vegetale e dalle sue suggestioni. L’unico modo per capire come tutto questo possa concretizzarsi in una performance di musica estemporanea è andare ad ascoltarli.

La Scuola Comunale di Musica di Mondovì ha aderito alla proposta (innovativa

per la città di Mondovì) mettendo a disposizione gli spazi e la strumentazione dell’istituto per tutta la durata della breve residenza artistica che, come annunciato, si chiuderà con un concerto aperto al pubblico il 30 giugno 2024 alle ore 21.30 presso l’Aula Magna della stessa Scuola di Musica in Via delle Scuole 35 a Mondovì (CN).

L’esibizione durerà 45 minuti circa e l’ingresso è gratuito.

Dati i pochi posti disponibili è vivamente consigliata la prenotazione.

Info e prenotazioni:

0174 46101

scuolacomunalemusica@academiamontisregalis.it