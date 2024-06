A Rocca de' Baldi si proietta un documentario che affronta la malattia mentale, scritto e diretto da Remo Schellino

A cento anni dalla nascita di Franco Basaglia, psichiatra ispiratore della legge 180/1978 (che ne prende il nome) che introdusse la revisione dell'ordinamento degli ospedali psichiatrici in Italia, il regista Remo Schellino porta al Castello di Rocca de' Baldi la proiezione de "E il copione? Il copione d'è? Dentro di noi, signore. Il dramma è dentro di noi".

"Si tratta di un documentario nato come strumento per comprendere e capire la malattia mentale al di là dei preconcetti e dei pregiudizi. - spiega Schellino - Un paziente non è una “cosa”, non è un “organo” malato ma una persona con la sua vita interiore, con la sue angosce, le sue sofferenze, con la sua originalità e le sue nostalgie. Il racconto del vissuto di una vita, di fronte alla macchina da presa, sprigiona una forte dimensione umana. Considerando la psichiatria non solo come scienza naturale, ma anche come scienza umana, emerge l’importanza dell’ascolto e del colloquio."