Si ricerca conduttore di impianti

Dentis Recycling Italy, azienda leader specializzata nel recupero del PET, ricerca per ampliamento dell’organico una figura di CONDUTTORE DI IMPIANTI da inserire presso lo stabilimento di Sant’Albano Stura (CN).

La risorsa si occuperà della conduzione di impianti con più fasi di lavorazione, dotati di sistemi di avviamento, alimentazione, regolazione e controllo elettronici, procedendo alle operazioni atte a consentirne il regolare funzionamento in termini qualitativi e quantitativi.



La figura ideale è in possesso di diploma tecnico, preferibilmente in ambito meccanico, ha maturato esperienza pregressa in contesti aziendali mediamente strutturati ed è disponibile al lavoro su 3 turni (ciclo continuo, 3×2).

Requisito preferibile ma non indispensabile il possesso del patentino del carrello elevatore.



Inquadramento contrattuale commisurato all’esperienza del candidato.





Per info e cv scrivi a hr@dentispet.it indicando nell’oggetto il titolo della candidatura.