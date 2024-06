Ai Giardini Carolina Invernizio di Cuneo lo spettacolo "La battaglia di Emma"

Domenica 30 giugno, alle ore 17.30, ai Giardini Carolina Invernizio, la Compagnia Teatrale Mattioli porterà in scena "La battaglia di Emma".

Un viaggio per bambini nel mondo del conflitto, affinché in futuro siano in grado di utilizzare lo strumento della pace. Emma, una cuoca provetta, impastatrice votata a render benessere ai palati e non solo, si ribella fermamente a ciò che per lei è contro natura, a ciò che non ha senso nell'esistenza degli uomini, a ciò che di più codardo non c'è: la guerra. Emma è una testimone irridente e passionale, capace anche di fare, delle follie e della stupidità umana, una storia divertente che arriva, proprio perché ben cucinata… alle corde della pancia!

Età consigliata dai 4 anni, biglietto Unico euro 4,00, gratuito sotto i tre anni

I biglietti saranno disponibili al botteghino a partire da 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato