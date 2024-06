Consegnata la targa del concorso "A scuola di dono" al comprensivo di San Michele Mondovì

"Con grande orgoglio, abbiamo ricevuto la targa per aver partecipato e vinto a livello nazionale il concorso "A scuola di dono". La cerimonia di premiazione è stata un momento di grande emozione, arricchito dalla presenza di alcune studentesse accompagnate dai loro genitori. Congratulazioni a tutti i ragazzi per questo straordinario traguardo! Continuate a coltivare lo spirito di solidarietà e altruismo che vi ha portato a questo successo".

Così dall'istituto comprensivo di San Michele Mondovì commentano gli ottimi risultati ottenuti dagli studenti al concorso "A scuola di dono".

Un ringraziamento particolare al consigliere nazionale della Fidas, Mauro Benedetto, alla presidente, la dottoressa Jolanda Fenoglio, e alla Dirigente Scolastica, Angela Raffaele Addamo, per il loro supporto e partecipazione a questa importante iniziativa.

Durante la cerimonia, è stata sottolineata l'importanza del lavoro di gruppo svolto dai ragazzi e il valore del dono. Questo progetto non solo ha permesso loro di collaborare in modo efficace, ma ha anche messo in luce il significato profondo della generosità e del dono del sangue. Speriamo che questi giovani possano diventare i futuri donatori di domani, contribuendo a salvare vite e a diffondere la cultura della solidarietà.