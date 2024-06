Victoria Alba Pattinaggio ok al Trofeo “Memorial Filippini e Dall'Acqua”

Per gli atleti della Victoria Alba Pattinaggio asd il mese di giugno si è aperto, come ormai tradizione, con una trasferta in Emilia Romagna; una delegazione di 10 atleti agonisti, accompagnati dall'allenatrice Martina Barbero, ha infatti partecipato a Misano Adriatico (RN) al Trofeo “Memorial Filippini e Dall'Acqua”, manifestazione di alto livello e grande partecipazione numerica, che richiama ogni anno atleti provenienti da tutta Italia e non solo.

Anche fuori regione i pattinatori albesi si sono fatti valere e hanno raccolto ottimi risultati, ben figurando e confrontandosi “ad armi pari” anche con atleti provenienti da regioni storicamente più strutturate e forti.

Tornano a casa con la medaglia al collo: Leonardo Vercelli - primo classificato nella cat. Allievi Regionali B, Emanuele Martino – argento tra i Cadetti B e Carola Franza – medaglia di bronzo nella categoria Senior.

Buoni piazzamenti anche per: Beatrice Bressano (Esordienti B), Filippo Baggio (Allievi Regionali B), Olivia Aloesio – Emma Aschieri – Matilde Giacosa (Allievi Regionali B), Benedetta Martino – Sofia Adamo (Divisione Nazionale C).

Nelle prossime settimane proseguiranno gli impegni fuori regione per gli atleti albesi qualificati per i Campionati Italiani federali: Giordano Cavagnolo (Allievi B), Carola Franza (Seniores), Gessica Fresia ed Emanuele Martino (Divisione Nazionale A), Sofia Adamo (Divisione Nazionale C).