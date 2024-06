Un podcast sul tartufo: Fondazione CRC approva contributo da 25mila euro

La Fondazione Crc ha riconosciuto nell’ambito della sessione generale un contributo al Comune di Alba finalizzato alla realizzazione di un podcast sul tema tartufo a seguito della valutazione della domanda coordinata dall’Assessorato al Turismo del Comune di Alba e presentata all’inizio dell’anno a firma dell'allora sindaco Carlo Bo e su idea dell’assessore uscente Emanuele Bolla.

Il contributo stanziato, come si può evincere dai documenti online sul sito della Fondazione, ammonta a 25.000 euro ed è relativo al progetto denominato “Genius Loci, MUDET e nuovi media”.

Emanuele Bolla, consigliere comunale, commenta: “Avevamo immaginato un podcast di rilievo nazionale sul tema tartufo già da qualche mese a seguito di una visita di Mario Calabresi al Museo del Tartufo di Alba. Abbiamo iniziato un lavoro esplorativo e costruito un progetto di valore che oggi vede la valutazione positiva della Fondazione CRC, che ringrazio nelle personale del Presidente Mauro Gola, del vice presidente Francesco Cappello e di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Nell’ambito del passaggio di consegne con la nuova amministrazione sarà nostra cura evidenziare tutti gli elementi strategici del progetto e insieme al consigliere Spolaore chiediamo già da ora che si parta subito con la sua realizzazione al fine di arrivare pronti alla prossima stagione del Tartufo Bianco d’Alba. Per parte nostra siamo da subito disponibili a sederci al tavolo con l’assessore competente per far partire il progetto in tempi rapidi”.