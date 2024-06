La Cooperativa "Viso a Viso" gestisce il noleggio e-bike e l'informazione turistica in Valle Po

La Cooperativa di comunità 'Viso a Viso' di Ostana è il soggetto individuato tramite avviso pubblico dall’Unione Montana dei Comuni del Monviso come gestore del servizio di noleggio della flotta di bici elettriche nell’ambito della rete BikeSquare Monviso.

'Viso a Viso' è stato, infatti, l'unico operatore economico a far pervenire la propria manifestazione di interesse e in quanto tale opererà presso la sede dell’Unione fornendo una serie di servizi che andranno dal noleggio delle bici alla promozione e informazione turistica del territorio.

Il sistema BikeSquare Monviso permette al cicloturista di usufruire di una app e di un sito che lo guidano nell’esplorazione del territorio con l’e-bike in autonomia, grazie ad una serie di servizi smart appositamente forniti che rimandano direttamente agli itinerari cicloturistici individuati in valle.

Prevede, inoltre la costituzione di una rete di soggetti e di strutture composta da partner ordinari (strutture ricettive, operatori e professionisti del settore) e da un soggetto principale definito BikeSquare Area Manager (Bam) che riveste il ruolo di “centro” di una determinata area geografica e che coordina il sistema di gestione e affitto delle e-bike, ruolo che svolgerà appunto la coop. Viso a Viso per i prossimi 5 anni.

Al sistema BikeSquare Monviso hanno aderito ad oggi diversi operatori turistici in valle, 5 dei quali hanno avuto in comodato d’uso gratuito una ebike con relativa colonnina di ricarica.

Congiuntamente al servizio di noleggio – dislocato fisicamente presso i locali dell’Unione Monviso in Via Santa Croce 4 a Paesana - la cooperativa Viso a Viso presterà anche il servizio di informazione turistica di Valle garantendo l’apertura dell’ufficio turistico nei fine settimana estivi e nei periodi di maggiore affluenza turistica.

“L’Unione dei Comuni del Monviso – spiegano i referenti - concretizza così un servizio che auspica possa soddisfare le esigenze dei sempre maggiori turisti che scelgono le due ruote per visitare un territorio e che si rifà ad una startup innovativa dedita alla promozione del cicloturismo a livello europeo, quale BikeSquare.

È importante la collaborazione con soggetti privati nella convinzione di poter ulteriormente sviluppare un comparto turistico per il quale l’Unione ha molto investito negli ultimi anni come testimoniano gli interventi per la realizzazione della Ciclovia del Monviso finanziata a valere per il primo lotto Paesana – Sanfront già ultimato, su una misura regionale, e per il secondo lotto Sanfront – Revello ora in corso di realizzazione, sulla Green Community del Monviso”.

Per informazioni: cell. 348-886 9633, bike@visoaviso.it