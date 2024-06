Tende per la foresteria: le hanno realizzate le donne di Penelope grazie al corso di cucito Cnos Fap di Saluzzo

Saluzzo, le nuove tende della foresteria al Quartiere della ex Caserma Musso

La Foresteria de Il Quartiere - Casa della Partecipazione - al primo piano della ex Caserma Musso nell’ala che si affaccia su piazza Montebello, prende forma passo dopo passo e arriva al suo completamento d'arredo: le tende.

La nuova foresteria si compone di 4 stanze per un totale di 22 posti letto oltre a bagni,cucina, refettorio e abitazione del custode e saranno usate dal Comune per attività residenziali e scambi culturali e scolastici.

Prima i mobili costruiti e personalizzati dai cittadini saluzzesi e dal Consorzio Monviso Solidale con il centro diurno Le Nuvole in occasione dei workshop di Start Artigianato 2024, lo scorso marzo. Poi le lenzuola e i letti realizzati in collaborazione con il laboratorio sartoriale AreaLab 51 della Casa di reclusione Morandi di Saluzzo.

E ora, a chiudere, l’ultima fase del progetto: le tende, complemento di arredo considerato molto importante per la funzionalità e l’estetica.

I nuovi tendaggi della foresteria sono di impatto, colorati, in tema con la destinazione delle stanze e trasmettono messaggi di valore: dalla pace alla importanza del sorriso a a quello dello stare insieme.

"Anche le tende non potevano che essere fatte in maniera partecipata" - viene sottolineato - Ecco allora l’ultimo tassello: il lavoro fatto insieme a CnosFap Saluzzo - partner di Fondazione Amleto Bertoni - e l’Associazione di Promozione Sociale Penelope, con il corso base tecniche di taglio e cucito, realizzato nell'ambito della formazione GOL rivolto a persone disoccupate, gratuito per le uscite, perchè finanziato da Regione Piemonte e co-finanziato dall'Unione Europea.

Il lavoro decorativo dei tendaggi è stato realizzato dalle corsiste con materiale donato dalla Fondazione Bertoni e con l’intervento creativo di una di loro Mina che frequenta l’associazione Penelope.

"Le protagoniste del progetto per la Foresteria del Quartiere sono ragazze e donne dell’associazione che stanno frequentando un corso per adulti tenuto da Marella presso il nostro laboratorio".