A Chiusa di Pesio la IXX edizione del Premio Letterario Nazionale "Alfonso Di Benedetto"

L’evento letterario è divenuto, per molti Autori, un appuntamento di grande interesse che, annualmente si rinnova a Chiusa di Pesio, luogo dove si tiene la Cerimonia di Premiazione, portando in paese persone proveniente da tutta Italia.

Giunto alla IXX edizione, la cerimonia del Premio Letterario Nazionale “Alfonso Di Benedetto” si terrà domenica 30 giugno alle 10 nella Sala Incontri “Mucciarelli” del “Parco Marguareis”, in Via Sant’Anna, 34 a Chiusa di Pesio. Il “Premio Letterario Nazionale” nasce nel 2006 dopo la scomparsa di Alfonso Di Benedetto, scrittore ed accademico, portato avanti dal figlio Carlo. Di Benedetto fu fondatore ed organizzatore, sin dai primi anni Ottanta del Premio Letterario Nazionale “Cesare Pavese”, in seguito dedicato anche a Mario Gori, letterato suo ami

Il concorso si suddivide in sei sezioni:

A Poesia in lingua italiana a tema libero

B Poesia in vernacolo

C Libro di narrativa

D Libro di poesia

E Racconti e novelle brevi

F Silloge – raccolta di dieci poesie



Viene assegnato inoltre un “Premio speciale della critica” e un premio al “Vincitore assoluto”.