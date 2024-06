Ai “Doi Pass per Mondvì” l’esordio del “Contest Y”

Il conto alla rovescia è partito: mancano dieci giorni all’esordio ufficiale dei “Doi Pass per Mondvì”, la manifestazione regina dell’estate monregalese. Mercoledì 3 luglio in scena il primo dei quattro appuntamenti in programma nelle vie e nelle piazze del centro storico di Mondovì Breo. Il claim 2024, “Smac” (Shopping, Musica, Arte e Cultura) racchiude la mission dell’evento che, da ventinove edizioni, continua a regalare emozioni e riscuotere consensi. L’evento, inserito fra le tante iniziative di Movì, è organizzato dall’Associazione “La Funicolare” in collaborazione e con il contributo del Comune di Mondovì unitamente al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Camera di Commercio di Cuneo.

Nel ricco calendario, particolare attesa per l’esordio del “Contest Y”: sul palcoscenico si esibiranno artisti e band che rappresenteranno tutti i generi musicali e tutte le età con una giuria d’eccezione e ‘Special Guest’ per ogni serata: da Nerf (3 luglio), il gruppo del laboratorio musicale inclusivo del liceo Vasco Beccaria Govone, agli artisti Nasty Vi e Costa (10 luglio) sino a Vheno (17 luglio). Il contest, organizzato dall’associazione Y Events, si pone come obiettivo quello di offrire a giovani e musicisti emergenti la possibilità di esibirsi e registrare un proprio singolo in uno studio di registrazione professionale, comprensivo di Mix&master. Tre serate per mettersi in gioco e conquistare la finale: le prime due in piazza Roma, poi il trasferimento in piazza Santa Maria Maggiore per tornare in piazza Roma per la finalissima.

Ogni artista porterà un brano con il quale parteciperà a una delle prime tre serate, i primi tre classificati di ognuna, scelti da un panel di giudici composto da cantanti, produttori e giornalisti, accederà in finale. Ecco nel dettaglio i generi ed i partecipanti: mercoledì 3 luglio – band: To Be Willy, Muchacha Linda, Lunera, Lost Station, Ale Varrone, Drunk deers, Practice No More, Giant, Appunti per aspiranti cinici; mercoledì 10 luglio – pop e rap: Zero, Jordy, Kappaelsanto, Arida, Nede, Denise, Freaky Tuesday, Mario, Capo Jey; mercoledì 17 luglio – pop e rap: Sedona, Sara, Tuan, Coay, Cecilia Barale, Crack Analisi, Farmakon, Ruben pera, Giulia Xia – Tommaso Aloi. Alla finalissima saranno ammessi tre artisti da ogni serata che si sfideranno per il primo e secondo premio. La selezione sarà a cura della giuria composta da Arianna Pronestì (Targatocn), Vheno (artista monregalese), Gianni Scarpace (Provincia granda), Peezza (dj e produttore cuneese), Giampiero Gregorio (maestro di musica).

«Gli eventi estivi organizzati nel centro storico della nostra Città – afferma Mattia Germone, presidente dell’Associazione La Funicolare – sono l’occasione ideale per fruire della competenza e delle offerte dei negozi ‘di vicinato’, primi sostenitori delle iniziative che vengono proposte in maniera gratuita alla cittadinanza. Le attività commerciali stanno attraversando un periodo non facile: le promozioni ed i saldi estivi rappresentano da sempre il momento chiave dell’anno. Alle vetrine illuminate si affiancano, da tre decenni, animazioni e manifestazioni finanziate da enti pubblici e istituzioni private ma anche dal cuore pulsante del commercio attraverso delle sue attività presenti in centro storico, garantendone decoro e sicurezza».