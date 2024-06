Bra, tornano i laboratori estivi per bambini a palazzo Traversa per sviluppare abilità manuali e avvicinarsi all’arte

Ritorna l’estate, ritornano i laboratori estivi per bambini a palazzo Traversa. Il Museo civico di archeologia, storia e arte offre infatti per i mesi di giugno e luglio due appuntamenti settimanali dedicati ai giovani dai 6 ai 12 anni, che si terranno tutti i mercoledì e giovedì mattina dalle 9 alle 12 al costo di 5 euro a mattinata. L’entourage ci spiega:

"Tutti gli anni diamo la possibilità di frequentare il palazzo Traversa mediante questi laboratori artistici, che mettono a frutto capacità visive e tecniche. Il nostro obiettivo è far sviluppare abilità manuali ai bambini, oggi spesso dimenticate, facendoli allo stesso tempo avvicinare all’arte. Proiettiamo reperti di collezioni o altre fonti relative a ciascun laboratorio, costruendo poi un lavoro su queste ispirazioni".

Di seguito il calendario degli appuntamenti: 3-4 luglio: Manipolando. Un laboratorio creativo che attraverso il gioco permetterà di sperimentare con l’argilla nuove tecniche espressive, per dare forma a manufatti originali. 10-11 luglio: Monet in scatola. Partendo dall’attenta osservazione del dipinto Le Ninfee di Claude Monet, i partecipanti si soffermeranno sui colori che lo caratterizzano, per poi provare a riprodurli con materiali diversi all’interno delle loro scatole. 17-18 luglio: Timbri e texture in forma di libro. Verrà realizzato un bellissimo libro senza parole, ispirato ai “libri illeggibili” di Bruno Munari, creando timbri e texture del tutto originali. 24-25 luglio: Totem. Sai che cos’è un animale totemico? Lo scoprirai nel corso di questo laboratorio tramite la sperimentazione di numerosi materiali e tecniche, che ci permetteranno di dare forma ad una grande opera collettiva.

I posti sono limitati e per questo è necessaria la prenotazione chiamando lo 0172.423880 o scrivendo a traversa@comune.bra.cn.it.