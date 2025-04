Luserna San Giovanni si riempie di banchi, fiori, trattori e piccoli animali per la Fiera del 1° Maggio

Giovedì torna a Luserna San Giovanni (To) l’attesa Fiera Primaverile del 1° maggio, una giornata ricca di eventi, esposizioni e iniziative per tutta la famiglia. “È una delle nostre fiere tradizionali, ma con alcune novità nel programma degli eventi, inoltre, quest’anno potremmo contare sulle temperature quasi estive che sono previste per giovedì e che contribuiranno a rendere speciale la giornata”, commenta il sindaco Duilio Canale.

Più di duecento espositori

Oltre 200 espositori provenienti da tutto il territorio porteranno in mostra prodotti alimentari, abbigliamento, auto, mezzi agricoli e articoli di vario genere, rendendo il centro del paese un vivace punto d’incontro. “L’area espositiva con i banchi sarà concentrata agli impianti sportivi, accessibili da via Airali. Il piazzale asfaltato sarà destinato ai prodotti enogastronomici che sono sempre moltissimi, mentre nel resto dell’area verranno posizionati gli altri stand”, spiega il comandante della Polizia locale Massimo Chiarbonello, che si occupa dell’organizzazione dell’area fieristica.

Trattori in sfilata sulla Panoramica

Tra le novità di quest’anno della fiera primaverile c’è il 1° Raduno Trattoristico organizzato dall’associazione allevatori. “L’obiettivo è mettere in vetrina quel giorno il mondo agricolo. I mezzi partiranno dall’area fieristica per percorrere in sfilata tutta la strada Panoramica sulla collina, scendere in piazza XVII febbraio e tornare verso la Fiera”, spiega il presidente dell’associazione Silvano Fenouil, che organizza per la prima volta il raduno.

Fiorisce piazza Partigiani

La piazza centrale del paese dedicata ai partigiani, quel giorno ospiterà i banchi degli espositori florovivaistici con fiori, piante e articoli da giardinaggio. Lo spazio sarà reso quindi completamente pedonale e l’adiacente via Roma, anch’essa, accessibile solo a piedi, verrà dedicata invece alle associazioni del territorio che lì potranno presentare le proprie attività.

Piccoli animali al mercato coperto

I bambini con le loro famiglie e gli appassionati del mondo animale sono attesi invece sotto il mercato coperto di piazza Savines-le-Lac, che diventerà pedonale per l’occasione. Lì, infatti, l’associazione allevatori piccoli animali metterà in mostra esemplari da cortile e da compagnia. Un’occasione per scoprire da vicino il mondo dei piccoli animali grazie agli esperti del settore.

Il battesimo della sella

Sarà nei pressi dell’area camper – vicino agli impianti sportivi – che i piccoli potranno ricevere il battesimo della sella. Si tratta di un evento già introdotto nel programma della Fiera nell’edizione dello scorso anno e che è molto gradito dalle famiglie. A curare l’iniziativa sarà il circolo ippico Erich Carrozze.

Dove parcheggiare per la Fiera del Primo Maggio

Alcune delle piazze del centro paese giovedì 1° maggio saranno dedicate ai pedoni, per questo è consigliabile parcheggiare al piazzale della Stazione (via Trieste) o nei parcheggi vicini all’area fiera, accessibili da corso Matteotti che saranno gestiti dalle associazioni locali.